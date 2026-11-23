Reklam

Sjoerd Mossou, Peter Bosz'un NEC-PSV (1-4) maçında Filip Kostic'in golünü görmediğine inanmıyor. Galip takımın teknik direktörü, Nijmegen'deki dört gollü galibiyetin hemen ardından dikkat çeken sözler söyledi.

Kostic'in PSV formasıyla attığı ilk gol sorulduğunda Bosz, başlangıçta yanıt veremedi. Teknik direktör gülerek, “Bugün gol mü attı?” diye karşılık verdi.

Bu yanıt, röportajı yapan kişinin kaşlarını çatmasına neden oldu. Şaşkınlıkla, “Hiç mi haberin yok?” diye sordu. Bosz, “Hayır, gerçekten bilmiyorum. Kulağa epey tuhaf geliyor, değil mi?” dedi.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Mossou, pazartesi günü Voetbalpraat’ta. “Bu resmen bir rol. Bunu neden yapıyor? Bu ne biçim yapmacıklık? Kendini ilginç gösterme çabası,” dedi.

Reklam Reklam

Sunucu Milan van Dongen, “Kostic'in gol attığını elbette biliyordu, değil mi?” diye sordu. Mossou ise “Tabii ki. Ama bu düpedüz saçmalık,” diye ekledi.

Related Topics

Gelecek maçlar RMA Şampiyonlar Ligi 15:00 PSV

Mossou, PSV teknik direktörünün NEC deplasmanının ardından söylediklerine anlam veremedi: “Sanki ‘Ben bambaşka şeylerle ilgileniyorum. Siz ölümlüler kimin gol attığıyla ilgileniyorsunuz. Ama ben daha üst düzeyde düşünüyorum. Hücum ederken gerideki savunma düzeniyle ilgileniyorum’ diyor.”

Feyenoord muhabiri Martijn Krabbendam da Eindhoven ekibinin teknik direktörüne şaşırdığını belirtti: “Bosz, maç öncesi ya da sonrasındaki her röportajda sanki bir bekleme odasında oturuyor ve bir müdahale geçirecekmiş gibi görünüyor. Yüzündeki ifade bu. Hiç hoş değil.”

Reklam

Mossou, Bosz hakkında yalnızca olumsuz düşünmüyor: “Çok uzun basın toplantıları yapıyor. Bazen 45 dakika sürüyorlar. Basından kaçtığını söyleyemezsiniz. Sorulara içerikli yanıtlar veriyor.”

Mossou, Bosz'un röportajlarda zaman zaman neden dikkat çekici şeyler söylediğini açıklamaya çalıştı: “Ama bazen bir rol oynamak istiyor gibi. Ne olduğunu bilmiyorum.”