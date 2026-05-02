Peter Bosz, bu sezon PSV ile üst üste üçüncü kez lig şampiyonu oldu. Teknik direktörün bu sezonun ardından Eindhoven ekibinden ayrılma ihtimali vardı, ancak uzun süren spekülasyonların ardından Şubat ayı başında sözleşmesini iki yıl uzattığı kesinleşti. Sürecin bu kadar uzun sürmesinin nedenlerinden biri, milli takım teknik direktörlüğü olasılığıydı.

Bosz'un Philips Stadyumu'ndaki sözleşmesi bu yaz sona erecekti, ancak sonunda sözleşmesini uzatmaya karar verdi. ESPN ile yaptığı röportajda, bu kararın biraz gecikmesinin birkaç nedeni olduğunu söyledi.

“Kararın biraz daha uzun sürmesinin birkaç nedeni var. Hollanda milli takımı da bunlardan biri, orada bir olasılık vardı. Ancak bu yakın bir ihtimal değildi, çünkü o kişilerle hiç konuşmadım. Bu onların hakkı.”

“Eğer ‘bir teknik direktörümüz var ve Dünya Kupası’na katılmayacağız…’ derlerse, benim için sorun yok. Bu onların politikası ve bunu kabul etmek gerekir. Ancak ben bunu beklemeyeceğim. Elimde hiçbir şey kalmamasını, Dünya Kupası bittikten sonra Ronald’ın kalacağını söylemesini ya da beni istememelerini göze alamam. Elbette bu olabilir, bu herkesin hakkı. Dolayısıyla bu riski almak istemedim.”

Zira Bosz, Ronald Koeman’ın Dünya Kupası’ndan sonra ayrılması durumunda Hollanda milli takımının olası yeni teknik direktörü olarak adı geçen isimlerden biriydi. Ancak PSV ile sözleşmesini uzatmasıyla Bosz’un kısa vadede milli takım teknik direktörü olması artık imkansız görünüyor.

Olası bir milli takım teknik direktörlüğü dışında, Bosz'un sözleşme uzatmasını iyi düşünmesi için başka nedenler de vardı. “O zaman şunu sormalısın: Bir kez daha yurtdışı macerasına atılmak ister miyim? Evet, isterim. Ama o zaman gerçekten istediğim bir kulüp olmalı. Dördüncü seçenek ise sadece bırakmak. Bu da bir seçenektir.”

“Ama burası hâlâ çok keyifli. Sözleşmemi iki yıl uzatmamın en büyük nedeni kulübün kendisi. Sanırım başka bir Hollanda kulübünde bunu yapmazdım. Marcel ve Earnest’i ikisini de iyi tanıyorum, onlarla birlikte futbol oynadım. Ama diğer yönetim kurulu üyeleri ve hiçbir şeye karışmayan denetim kurulu da var. Bu huzur, burada işlerin bu kadar iyi gitmesinin nedenlerinden biri,” diye bitiriyor Bosz.