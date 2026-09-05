Peter Bosz, Ajax - PSV (1-3) maçının ardından Ruben van Bommel’e sahip çıktı. PSV’nin hücum oyuncusu Aaron Bouwman’a yüksek hızla girince ortalık bir anda karıştı.

Bosz, ESPN kameralarına “O an ilk başta kafalarının çarpıştığını düşündüm” diyerek başladı. “Ama durum öyle değildi. Az önce Ruben’ın yanından geldim, soyunma odasında çok etkilenmiş durumdaydı. Soyunma odasında kutlamaya katılmayan tek kişi oydu.”

Ardından Bosz, Van Bommel’i savundu. “Bu onun niyeti değildi. O çocuğun (Bouwman, ed.) sahayı bu şekilde terk ettiğini görünce, bu hoş bir şey değil. Bunun kırmızı kart olduğunu düşünüp düşünmediğime gelince... Bunu söylemekte zorlanıyorum. Sonuçta o benim oyuncum ama topun havaya sıçradığını görüyorum, oraya doğru sprint atıyor ve son anda kafalarının çarpışabileceğini fark ediyor. En azından Ruben az önce bana böyle anlattı. Bu yüzden vücudunu çevirdi.”

Bosz, “Yüksek hızla giriyor ve bu gerçekten korkunç görünüyor” değerlendirmesinde de bulundu. “Eğer vücudunu çevirmeseydi, ikisi de yüz yüze çok sert şekilde çarpışacaktı. Sadece Van Bommel’de, onun bu kadar güçlü olması nedeniyle, sanki duvara çarpmışsın gibi oluyor. Bunun için her gün çalışıyor, bunu ona karşı kullanamazsınız. O kendini koruyor, diğer çocuk ise korumuyor.”

Ardından ESPN muhabiri Milan van Dongen, Van Bommel’in de bir açıklama yapmak için kameraların karşısına çıkabileceğini, böylece ‘işin gerginliğinin’ alınabileceğini öne sürdü. Bosz ise sert bir karşılık verdi: “Evet ama duyuyorum ki sizin stüdyoda bu konuda fikir beyan eden ve çok tuhaf şeyler söyleyen insanlar var.”

Bosz, “İşin içine aileleri katmak... Bunu yapmamalısınız. Bizdeki o arbede gibi, bunlar yaşanmamalı” dedi. PSV teknik direktörü bununla, kısa süre önce Van Bommel’e çok sert yüklenen Hugo Borst’un sözlerini kastetti. Borst, bunu diğer ifadelerinin yanı sıra ‘bir suikast girişimi’ olarak nitelendirmiş ve sol kanat oyuncusuna bir psikiyatra gitmesini tavsiye etmişti.

Borst ise daha sonra Bosz’un yanıtını duyduktan sonra “Armut dibine düşer” dedi. “Mark van Bommel’in nasıl bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Mecazi anlamda ölünün üzerinden geçerdi. Bunu Ruben’de de görüyorum. Kontrolünü kaybedebilir, kimsenin aklına gelmeyecek bir şey yapabilir. Bu yüzden Bosz’un söylediklerine de üzüldüm” diyerek görüşünün arkasında durdu.