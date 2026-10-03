Peter Bosz, De Telegraaf'a yaptığı açıklamada Ajax'ın iki transferinden etkilendiğini söyledi. PSV teknik direktörünün sözünü ettiği isimler Julian Brandt ve Tolu Arokodare.

Geçen yaz Ajax teknik direktörü Jordi Cruijff, Brandt ile bir anda üç yıllık sözleşme imzalayarak dostu düşmanı şaşırtmayı başardı. Kısa süre sonra Tolu da Wolverhampton Wanderers'tan kiralık olarak kadroya katıldı.

İkili, Amsterdam ekibinde sezona mükemmel bir başlangıç yaptı. Brandt 11 maçta şimdiden altı gol atarken, Tolu da dokuz karşılaşmada aynı sayıya ulaştı.

Bosz, Ajax'ın bu iki transferinden etkilendi. “Ajax tecrübeye yatırım yaptı ve o oyunculardan birkaçı gerçekten çok iyi iş çıkarıyor. Kendilerini inanılmaz güçlendirdiler” diyerek söze başladı.

“Brandt ile çok iyi tanıdığım bir oyuncuyu kadrolarına kattılar (Borussia Dortmund'daki döneminden, ed.). Hollanda ligi için adeta biçilmiş kaftan” diye devam etti.

“Ayrıca uzun boylu bir santrfor da aldılar” diyerek Tolu'ya değindi. “Buna Hollanda'da pek alışık değiliz. Ajax için kalite enjeksiyonu oldu.”