İtalya Futbol Federasyonu, Azzurri'nin yeni teknik direktörü olarak Andrea Pirlo'yu seçme kararı aldı. Bu karar, 2030 yılına kadar Brezilya Milli Takımı ile sözleşmesi bulunan Carlo Ancelotti ile federasyonun ilk tercihi olan Pep Guardiola'nın görevi reddetmesinin ardından geldi.

"La Repubblica" gazetesinin haberine göre, Guardiola'nın olumsuz yanıtı dosyanın hızla kapatılmasını sağladı. İtalya Federasyonu, Pirlo ile dört yıl süreli nihai bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşma kapsamında Pirlo, yıllık yaklaşık 1,5 milyon euro alacak; buna ek olarak bir dizi teşvik ve prim de kazanacak. Böylece görevini 2030 Dünya Kupası'na kadar sürdürecek.

Pirlo, milli takım forması altında oldukça zengin bir geçmişe sahip; 2002 ile 2015 yılları arasında 116 uluslararası maça çıktı ve 13 gol kaydetti. Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'nda, finalde Fransa'yı penaltı atışları sonucunda mağlup ederek İtalya'nın dördüncü ve son dünya şampiyonluğuna ulaşmasında temel yapı taşlarından biri oldu. Ayrıca 2012 Avrupa Şampiyonası finaline çıktı ve 2013 Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülük elde etti.

Bu adım, İtalyan futbolunu içinde bulunduğu derin krizden çıkarmak amacıyla atılıyor. 2021'de kazanılan Avrupa Uluslar Kupası şampiyonluğu dışında İtalya, ardı ardına gelen düşüşler yaşadı. Bu düşüşler, geçtiğimiz mart ayında Dünya Kupası play-off eleme maçında Bosna-Hersek'e penaltı atışları sonucunda yenilmesiyle daha da derinleşti. Bu sonuç, Azzurri'nin 2014'ten bu yana üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamamasına yol açtı ve teknik direktör Gennaro Gattuso'yu istifasını sunmaya itti.

Hâlihazırda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi "FC United"ın teknik direktörlüğünü yürüten Pirlo, dört dünya şampiyonluğuna sahip İtalya'yı futbolun büyükleri arasındaki doğal konumuna geri getirme gibi ağır bir sorumluluğu üstleniyor. Zira dünya genelinde, beş şampiyonlukla Brezilya dışında İtalya'nın önünde yer alan başka bir takım bulunmuyor.

Bu atama, İtalya Federasyonu'nun yeni teknik direktörü, savunmanın efsanesi Paolo Maldini'nin de mutlak desteğini alıyor. Maldini'yi Pirlo'ya, Milan saflarında birlikte oynadıkları sekiz sezon boyunca (2001-2009) kurulan sağlam bir dostluk bağı bağlıyor. Bu dönemde ikili, başta iki Şampiyonlar Ligi ve İtalya Ligi kupaları olmak üzere birçok şampiyonluk kazandı. Maldini, 2023 yılının haziran ayında kulüpteki idari görevinden ayrılmadan önce, Pirlo'nun hizmetlerini Milan'ı çalıştırması için almayı hedefliyordu.

İkili, özellikle Pirlo'nun sınırlı teknik direktörlük geçmişi göz önüne alındığında, zorlu bir ulusal görevde yeniden bir araya geliyor. Pirlo daha önce Juventus'u çalıştırmış ve (2020-2021) sezonunda İtalya Kupası ile İtalya Süper Kupası'nı kazanmıştı. Ardından Türk ekibi Fatih Karagümrük, İtalyan takımı Sampdoria ve son olarak da A Milli Takım'ı çalıştırmak üzere ayrılmaya hazırlandığı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi United ile tecrübeler yaşadı.