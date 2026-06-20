Pes etmeyi bilmiyor: Almanya, kendi rekoruna meydan okuyor… ve Brezilya’yı geride bırakıyor

Almanya, zorlu maçlarda geri dönüş yapma yeteneğini bir kez daha sergileyerek, Fildişi Sahili’ne karşı son dakikada attığı golle heyecan verici bir galibiyet elde etti ve Dünya Kupası’ndaki uzun başarı geçmişine yeni bir sayfa ekledi.

Almanya milli takımı, 30. dakikada Fildişi Sahili kaptanı Frank Kessié’nin attığı golle geriye düşmüş olsa da, Deniz Undav 68. dakikada skoru eşitledi. Ardından 90+4. dakikada attığı belirleyici golle “Filler”in hayallerini sona erdiren Undav, maçı 2-1 kazandı ve böylece 32'li turlara yükseldi.

“Stats Foot” istatistiklerine göre, Almanya bu gece 16. galibiyetine ulaşarak, bu türde 15 galibiyeti bulunan Brezilya’yı geride bırakarak, Dünya Kupası tarihinde gerideyken en çok galibiyet alan milli takım oldu.

Fildişi Sahili'ne karşı alınan galibiyet, sadece bu geleneğin devamı olmakla kalmadı, aynı zamanda tüm turnuvalarda son 11 maçını arka arkaya kazanan Alman milli takımının mevcut galibiyet serisini de pekiştirdi.

Aynı kaynağa göre Almanya, Mayıs 1979 ile Haziran 1980 arasında elde ettiği 12 maçlık galibiyet serisiyle tarihindeki en iyi galibiyet serisini eşitlemeye yaklaşıyor.

Fildişi Sahili milli takımı, Fas (1970), Cezayir (1982) ve Gana (2014) ardından, Dünya Kupası'nda Almanya'yı mağlup ederek zor duruma düşüren dördüncü Afrika takımı oldu.

Ayrıca okuyun:

Çalkantılı transfer hakkında iki farklı iddia… Premier Lig yıldızı Real Madrid’e mi yaklaşıyor?