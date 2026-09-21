İtalya Millî Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, pazartesi günü, "Azzurri"ye dönüşünün ardından düzenlediği ilk basın toplantısında, hedefinin bazılarının güvenini yeniden kazanmak ve takımı "iyi oyun ve kontrolle" hak ettiği yere geri döndürmek olduğunu vurguladı.

İtalya Millî Takımı'nın cuma günü UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya karşı oynayacağı maça hazırlanmak üzere şu anda antrenman yaptığı Coverciano'da konuşan Mancini şunları söyledi: "Minnettarlık duyuyorum. İhanete uğradığını hisseden insanların güvenini yeniden kazanmak istiyorum, kazanmak istiyorum."

Suudi Arabistan Millî Takımı'nın ve Manchester City'nin eski teknik direktörü, İtalya Millî Takımı'nın son yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından taraftarların öfkesini anladığını kabul etti; öyle ki takım son 3 Dünya Kupası'na üst üste katılamadı. İspanyol Marca gazetesi böyle aktardı.

Mancini, onların güvenini yeniden kazanmanın en iyi yolunun iyi sonuçlar elde etmekten geçtiğine inanıyor.

Şöyle konuştu: "Bir taraftar ihanete uğradığını hissederse öfkelenebilir ve bu anlaşılır bir durum. Onların güvenini yeniden kazanmak için işleri doğru yapmalı ve millî takımı hak ettiği yere geri döndürmeliyiz."

Mancini, dönüşüyle ilgili iyimserliğini dile getirerek şunları vurguladı: "Önümüzdeki dört yılda bir şeyler başaracağımızdan eminim. Asla pes etmem."

Sözlerini şöyle açıkladı: "Maçlara hâkim olan, iyi oynayan ve her zaman elinden gelenin en iyisini yapan bir takım kurmayı hedefliyorum. Her zaman kazanamazsınız, ama bunu yapmak için sahaya çıkacağız."

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İtalya Millî Takımı'nın Mancini yönetimindeki yeni dönemi, herhangi bir hazırlık maçı oynamadan doğrudan resmî maçlarla başlayacak; bu nedenle teknik direktör, elindeki oyuncuları hızlıca "anlamak" için takım kurma sürecini hızlandırmayı gerekli görüyor.

Mancini ayrıca üç yıl sonra İtalya Millî Takımı'na dönerken yaşadığı yoğun duyguları da dile getirerek şöyle dedi: "Döndüğümde çok mutluydum. Birlikte harika zamanlar geçirdik."

İtalya, cuma günü Roma'da UEFA Uluslar Ligi Birinci Grup'un ilk hafta maçında Belçika'yla oynadıktan sonra, 28 Eylül'de deplasmanda Türkiye ile karşılaşacak; ardından 2 Ekim'de Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Mancini daha önce İtalya Millî Takımı'nı EURO 2020'de şampiyonluğa taşımış, ardından Azzurri'yi 2022 Dünya Kupası finallerine götürmeyi başaramamış ve bunun ardından görevi bırakmıştı. Şu anki dönüşü ise, Gennaro Gattuso'nun 2026 Dünya Kupası'na katılamama başarısızlığının ardından istifa etmesiyle gerçekleşti.

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