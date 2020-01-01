Perry Groves: Mesut Özil, Arsenal'ı umursamadığını ve bencil biri olduğunu gösterdi

Arsenal, cumartesi günü Chelsea karşısında elde ettiği galibiyetini kutlarken, Mesut ise İngiltere'de bile değildi.

'ın eski oyuncusu Perry Groves, Mesut Özil'in Arsenal'ı umursamadığını ve Federasyon Kupası kutlamalarına katılmak yerine 'ye giderek bencilliğini gösterdiğini söyledi.

Topçular, cumartesi günü Wembley'de karşılaştığı 'yi Pierre-Emerick Aubameyang'ın iki golüyle geçerek, tarihinde 14. kez Federasyon Kupası'nı müzesine götürmüştü.

Oyuncular, yönetim kurulu üyeleri ve teknik ekip, son düdüğün ardından kutlamalara başlarken, Mesut ise aralarında yoktu.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Mikel Arteta tarafından maç kadrosunda olmayacağı kendisine bildirildikten sonra Türkiye'ye seyahat etmesine izin verilen Mesut, maçın sona ermesinden kısa süre sonra, Instagram hesabında Aubameyang'ın kupayı kaldırdığı bir fotoğrafı, "Harika iş çocuklar" notuyla paylaşmıştı.

Groves ise TalkSPORT' a yaptığı açıklamada, "Bu davranışı onu tamamen özetliyor. Arsenal'ı umursamıyor, sadece kendisini düşünüyor" yorumunu yaptı.

"Takım arkadaşlarımın bencil biri olduğumu düşünmelerini istemezdim," diyen Groves, "Tüm bunlar Mesut'un Arsenal'ı kafasında bitirdiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.