Perr Schuurs, yaklaşık üç yıllık sakatlık çilesinin ardından cumartesi günü sahalara dönmeye hazırlanıyor

Perr Schuurs için cumartesi akşamı (21.00) oynanacak PEC Zwolle - NEC maçı, asla unutamayacağı bir karşılaşma olacak. Savunmacı, cumartesi günü Nijmegen ekibinin maç kadrosunda ilk kez yer alacak ve yaklaşık üç yılın ardından sahalara dönüş yapabilir.

Ekim 2023’te Schuurs için işler ters gitmişti. O dönem Torino forması giyen oyuncu, Inter maçında ağır bir diz sakatlığı yaşamıştı. Komplikasyonlar nedeniyle, şu anda 26 yaşında olan Limburg doğumlu oyuncu art arda aksiliklerle karşı karşıya kaldı.

2025’te Torino ile Schuurs yollarını ayırma kararı aldı. İki yıl önce bu tamamen düşünülemez bir durumdu. Schuurs sakatlanmadan önce Serie A’nın daha iyi savunmacılarından biri olarak görülüyordu.

Schuurs ayrıca büyük bir transferle Inter’e gitmeye de çok yaklaşmıştı; üstelik sağ ayağını kullanan oyuncu için talihsizliğin yaşandığı kulüp de tam olarak buydu. Haziran 2026’da NEC, ona bu fırsatı verdi ve duyduğu güveni göstermek adına üç yıllık sözleşme imzaladı.

Schuurs artık dönüşü için hazır hale getirildi ve NEC’in hafta içindeki FK Bodø/Glimt karşısında aldığı Şampiyonlar Ligi elenişini geride bırakmayı umduğu Zwolle deplasmanında büyük olasılıkla maça yedek kulübesinde başlayacak.

Nijmegen ekibi cuma günü yapılan Avrupa Ligi kura çekiminde Benfica, Stade Rennes, Omonia Nicosia ve Levski Sofia ile (hepsi iç sahada), Juventus, Dinamo Zagreb, NK Celje ve Ararat-Armenia ile (hepsi deplasmanda) eşleşti.

Eredivisie’de Dick Schreuder’in çalıştırdığı takım, geçen hafta Willem II deplasmanında aldığı ikna edici galibiyetin üzerine koymayı hedefliyor. Adam Tahaui, Tjaronn Chery, Bryan Linssen ve Kaj Sierhuis’un golleri sayesinde Tilburg ekibi 1-4 mağlup edildi.