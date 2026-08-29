Perr Schuurs cumartesi akşamı gerçekten tüyleri diken diken eden bir ana imza attı. NEC forması giyen savunmacı, PEC Zwolle karşısında yaklaşık üç yıl sonra sahalara döndü ve ilk topa dokunuşunda maçın fişini çekti (1-3).

"Bu tabii ki harika", diye söze başladı Schuurs. Oyuna bitime on dakika kala giren oyuncu, kısa süre sonra ağları buldu. "Kendimi sanki bir rüyadaymışım gibi hissediyorum. Bugün çok gergindim. Normalde maç günü uyurum ama bugün bunu yapamadım."

"Oyuna girip girmeyeceğimi bilmiyordum ama ikinci yarıda ısınmam gerektiğinde sıcak kalabilmek için gerçekten hareket etmeye devam etmem gerekiyordu ve bu da çok güzel sonuçlandı. Ben de oyuna gireceğimi beklemiyordum. Teknik direktöre (Dick Schreuder, ed.) ve kulübe çok minnettarım."

Schuurs, Ekim 2023'te Torino oyuncusuyken dizinden sakatlandı. Yaşanan komplikasyonlar nedeniyle dönüşünü sürekli ertelemek zorunda kaldı. 2025'te Torino ile Schuurs'un yolları ayrıldı. NEC, haziran ayında Schuurs'a üç yıllık sözleşme teklif etti ve oyuncu Zwolle'de sahalara dönüşünü yaşadı.

Schuurs, köşe vuruşundan gelen topu kafayla düzgün bir şekilde ağlara gönderdi ve tribündeki aile fertleri gibi o da kendinden geçti. "Çılgınlıktan nereye koşacağımı bilemedim", diye gülüyor gecenin kahramanı. "En yüksek süratime golden sonra ulaştım."

"Her yere koştum ama nereye gittiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Tamamen adrenalin ve anın kendisiydi", diyen Schuurs, artık önüne bakmak istiyor. "Bin günün ardından... Zor bir dönem geçirdim ama bunu geride bırakmak istiyorum."

"Bana verdikleri fırsat ve bana yardım etmek istemeleri nedeniyle kulübe ve kulüpteki insanlara çok minnettarım. Ve burada yeniden olduğum için çok mutluyum."

"Burada yaklaşık üç aydır bulunuyorum ve yeniden keyif almaya başladım. Benim için geri dönmemin (Hollanda'ya, ed.) en önemli nedeni de buydu. Herkesin verdiği tepkiden benim adıma mutlu olduklarının açıkça görüldüğünü düşünüyorum", diyerek sözlerini noktaladı ışıl ışıl bir Schuurs.