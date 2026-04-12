Perr Schuurs, Avrupa'nın önde gelen kulübüyle görüşmeleri tamamladı: "Onlara bakmakta zorlandım"

Perr Schuurs, uzun süredir devam eden diz sakatlığı nedeniyle Inter ile kişisel olarak anlaşmaya varmıştı; bu durumu, sakatlıklarla boğuşan savunma oyuncusu Pazar sabahı "Goedemorgen Eredivisie" programında açıkladı. Ancak sakatlığı nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

Şu anda 26 yaşında olan Schuurs, Serie A'da hızlı bir başlangıç yaptı ve onu Ajax'tan Torino'ya transfer eden kulüpte geçirdiği mükemmel bir sezonun ardından Inter'in radarına girdi.

"Inter ile anlaşmıştım," diye geriye dönüp bakıyor. "Sonra hemen sakatlandım. En zorlandığım şey, o adımı atamamış olmamdı," diyor rehabilitasyon sürecindeki stoper açık sözlü bir şekilde. "Torino'da on ay oynamıştım ve orada harika zamanlar geçirmiştim."

“Kariyerimin zirvesindeydim, o zaman bu adımı atmak istersiniz. Inter ertesi yıl şampiyon oldu ve Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Bunlar, yaşamak isteyeceğiniz şeyler.”

“Başlangıçta en zor olan şey buydu,” diyor Schuurs samimi bir şekilde. “Inter’i izlemek beni etkiliyordu, çünkü bir anlaşmam vardı. Stefan de Vrij de hala orada, o da prensipte benim akıl hocam olacaktı. Bu güzel bir plandı. Dolayısıyla bu plan suya düştüğünde, bunu bir an için hissediyorsunuz.”

Schuurs, Ekim 2023'ten beri hiçbir maçta forma giymedi. Artık nihayet tünelin sonunda bir ışık görünüyor. Rehabilitasyon süreci neredeyse sona erdi ve ilgiden şikayetçi değil.

Böylece, transfer piyasasında serbest olan stoper, gelecek sezon Serie A'da yeniden forma giyebilir. Formuna kavuştuğu anda, en azından Torino'da antrenmanlara yeniden katılacak. Ayrıca, ilgilenen üç kulüp daha var. "Bunlar Udinese, Genoa ve Fiorentina," diyor Schuurs. "Durumumla ilgili bilgi istediler."