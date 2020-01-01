Fenerbahçe

Perotti, Fenerbahçe'nin 3. Arjantinlisi oldu

AA
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Diego Perotti Fenerbahce
fenerbahce.org
Sarı-lacivertlilerin İtalya'nın Roma takımından transfer ettiği Diego Perotti, kulüp tarihinin 3. Arjantinli futbolcusu oldu.

Fenerbahçe'nin İtalya'nın Roma kulübünden transfer ettiği Diego Perotti, sarı-lacivertli takımın tarihindeki 3. Arjantinli futbolcusu oldu.

Sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferiyle, Ariel Ortega ve Jose Sosa'nın ardından üçüncü kez bir Arjantinli futbolcuyu takıma dahil etti.

Fenerbahçe, tarihindeki ilk Arjantinli futbolcu transferini 2002-2003 sezonu başında Arjantin'in en önemli futbolcularından Ariel Ortega'yı kadrosuna katarak yapmıştı.

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    Söz konusu sezonda sarı-lacivertli takımın o dönemki teknik direktörü Werner Lorant ile sorunlar yaşayan Ortega, sezon içinde kulüpten ayrılmıştı.

    Fenerbahçe, Ortega'nın ardından 18 yıl sonra hem Jose Sosa hem de Diego Perotti'yi kadrosuna kattı.

    Arjantin'den orta saha tercihi

    Fenerbahçe, tarihinde bugüne kadar Arjantin'den sadece orta saha futbolcularını transfer etti.

    Sarı-lacivertlilere gelen ilk Arjantinli Ortega ile şu an kadroda bulunan Jose Sosa ve yeni transfer Diego Perotti, bu pozisyonda forma giyiyor.

    Fenerbahçe'de ilk kez 2 Arjantinli

    Fenerbahçe, Diego Perotti transferiyle tarihinde bir ilke de imza attı.

    Sarı-lacivertli ekip, tarihinde ilk kez bir kadrosunda 2 Arjantinli futbolcuya yer verdi.

    Transfer döneminde büyük ses getiren bir transferi başarıyla tamamlayarak Trabzonspor'da sözleşmesi sona eren Jose Sosa'ya imza attıran Fenerbahçe, şimdi de Diego Perotti'yi renklerine bağlamayı başardı.

    Böylece Sosa ve Perotti, sarı-lacivertli kulübün tarihinde beraber forma giyen ilk Arjantinli oyuncular oldu.

    Perotti takım konusunda istikrarlı

    Diego Perotti, başarılı geçmişine rağmen kulüplerinde uzun süre kalmasıyla dikkati çekiyor.

    32 yaşındaki futbolcu, bugüne dek ülkesi ve Fenerbahçe dışında sadece Sevilla, Genoa ve Roma formalarını giydi.

    Fenerbahçe, 3 ülkeden ilk kez futbolcu transfer etti

    Başkan Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, transfer döneminde kulüp tarihinde bazı ilkleri gerçekleştirdi.

    Sarı-lacivertliler, tarihlerinde ilk kez 3 ülkeden oyuncuları kadrosuna kattı.

    Fenerbahçe, Tanzanya'dan Mbwana Samatta, Demokratik Kongo'dan Marcel Tisserand ve Ekvador'dan Enner Valencia ile sözleşme imzaladı.

    Fenerbahçe'nin yabancı futbolcuları

    Sarı-lacivertli kulübün, Diego Perotti de dahil olmak üzere 113 yılda kadrosuna dahil ettiği 159 futbolcu ülkelerine göre şöyle:

    Brezilya (22): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza ''Edu'', Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo

    Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

    Hollanda (6): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen.

    Almanya (6): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse

    Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Zanka

    Senegal (6): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse

    Yunanistan (5): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas.

    Romanya (5): Ion Nunweiler, İlie Datcu, Mircea Sasu, Sabin İlie, Viorel Moldovan.

    Portekiz (5): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto

    Nijerya (5): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses

    Gana (4): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew

    Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti

    Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter

    Mısır (3): Hüseyin, Kamil, Faid

    Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov

    Sırbistan (3): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic

    Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni

    İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado

    İsviçre (3): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi

    Fransa (3): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami

    Fas (2): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar

    Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev

    İtalya (2): Ranço, Baldini

    Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi

    Polonya (2): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski

    İngiltere (2): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson

    Hırvatistan (2): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas

    Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia

    İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen

    Slovakya (2): Miroslav Stoch, Martin Skrtel

    Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla

    İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh

    Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc

    Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette

    Uruguay (2): Diego Lugano, Mauricio Lamos

    Çekya(2): Michal Kadlec, Filip Novak

    Macaristan (1): Zobel

    Güney Afrika (1): John Moshoeu

    Bosna Hersek (1): Demir Hotic

    İsrail (1): Haim Revivo

    Makedonya (1): Eljif Elmas

    Meksika (1): Diego Reyes

    Kosova (1): Vedat Muric

    Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues

    Ekvador (1): Enner Valencia

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    Kongo (1): Marcel Tisserand

    Tanzanya (1): Mbwana Samatta

    Not: Aurelio, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçti. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Baliç ve Boliç bu yüzden değerlendirmeye alınmamıştır.

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