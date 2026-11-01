Bayern Münih yardımcı antrenörü Aaron Danks, Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldıkları maçta üç yeni sakatlık yaşamalarına rağmen takımının oyun planını uygulama biçimini ve maçtaki kontrolünü övdü. Ismael Saibari, Serge Gnabry ve Michael Olise, zorlu Klassiker mücadelesinde oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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Danks, çalkantılı Klassiker'de takımı yönetti

Geçici teknik direktör Aaron Danks, Vincent Kompany'nin yokluğunda cumartesi günü Borussia Dortmund'a karşı oynanan zirve mücadelesindeki Klassiker'de Bayern Münih'in başında bir kez daha sahaya çıktı. Karşılaşma, Fabio Silva'nın 90. dakikadaki beraberlik golünün ardından 2-2 sona erdi.

Allianz Arena'daki mücadele, Bayern'in eksik kadrosunu fiziksel açıdan oldukça zorladı.

Danks, maç sırasında yaşanan fiziksel sorunlar nedeniyle taktiksel düzeni birkaç kez değiştirmek zorunda kaldı.

Üç sakatlık Bayern'in rotasyonunu vurdu

Ismael Saibari ve Serge Gnabry'nin ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla Bayern'in sakatlık listesi önemli ölçüde uzadı. Saibari, kurtarılan şutunun ardından topu takip ederken sakatlandı; Gnabry ise dakikalar sonra aksayarak sahadan ayrıldı.

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Üstelik kanat oyuncusu Michael Olise de aldığı bir darbenin ardından maçın son bölümünde oyundan alındı.

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Nathaniel Brown ve Josip Stanisic, takım düzenini korumak için erken oyuna dahil edildi.

Danks, taktik planın uygulanmasından memnun

Tüm bu çalkantıya rağmen Danks, takımın taktik disiplinini ve genel olarak oyunu kontrol etmesini övdü. Danks, “Karmaşık duygular içindeyiz. Performansımızdan, özellikle de ikinci yarıdaki oyunumuzdan çok memnunuz. Oyunu iyi kontrol ettik,” dedi.

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“Dortmund savunmada iyi bir dengeye sahip ama bugün pozisyon yaratmak için pek çok yol bulduğumuzu düşünüyorum.”

İngiliz teknik adam, “Sonuçta kazanamadığımız için elbette hayal kırıklığına uğradık ama oyunculara performanslarının tam da olması gerektiği gibi olduğunu söyleyebilirim. Pek çok şeyi doğru yaptık,” diye ekledi.

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Eksik Bayern, Avrupa sınavına hazırlanıyor

Bek oyuncusu Nathaniel Brown da Danks'e katılarak erken oyuncu değişikliklerinin ilk yarıyı zorlaştırdığını kabul etti.

Bayern, Bundesliga'da Dortmund'un önündeki liderliğini averaj farkıyla sürdürüyor.

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Bayern şimdi dikkatini salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı oynayacağı deplasman maçına çevirecek.