Perez, Zidane’ın yerini neden Pochettino veya Conte yerine Ancelotti ile doldurdu?

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, sürpriz bir kararla takımın başına Carlo Ancelotti'yi getirmişti.

Ancelotti’nin Everton’daki 18 aylık macerasının dört dörtlük geçtiğini söylemek zor, fakat Madrid yönetimi, İtalyan teknik adamı yine de güvenilir liman olarak görüyor.

“Gelecek sezon burada devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum.” Zidane’ın bu yıl içerisinde zaman zaman bu ifadeleri kullandığını hatırlıyoruz. 2015’te ise benzer sözler Carlo Ancelotti’nin ağzından çıkmıştı.

Deneyimli teknik adam, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Juventus’a elendiğinde artık ayrılık vaktinin yaklaştığının farkındaydı.

O sezonun devamında Barcelona tarihi üçlemesini kazandı ve iki hafta sonra Real Madrid, 12 yıl boyunca beklediği 10. Avrupa Kupası’nı kazandıran Ancelotti ile yollarını ayırdı.

Ancelotti’nin asistan menajerliği üstlenen Zidane’ın teknik direktörlük koltuğuna oturması o dönemde de bekleniyordu, fakat sonrasında tercih haklarını Rafa Benitez’den yana kullandılar. 2015-16 sezonuna yapılan talihsiz başlangıcın ardından İspanyol teknik adam ile de yollar ayrıldı.

Takvimler 4 Ocak’ı gösterdiğinde ise Zidane, teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi oldu ve görevi boyunca üç kez art arda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayarak adını tarihe yazdırdı.

Fransız teknik direktör 2018 yılında görevinden ayrıldı Fakat Perez, bu süreçte Julen Lopetegui ve Santiago Solari’yi kapı dışarı edince ayrılığının üzerinden henüz bir yıl bile geçmeyen Zidane, Bernabeu’ya geri döndü.

Zidane, ikinci döneminde ise bir lig şampiyonluğu kazandı, bu sezon da son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içerisindeydi fakat tüm bunlara rağmen tekrar ayrılık kararı aldı ve Perez’i yeni bir arayışın içine itti.

Bu süreçte yeni maceralara yelken açmak istemeyen Perez, daha güvenli gördüğü bir limana sığınmayı tercih etti. 6 yıl önce de yolların ayrılmaması gereken Ancelotti’yi Everton’dan çekip aldı ve bir kez daha Real Madrid’in başına getirdi.

Real Madrid başkanının teknik direktörleri kovarken biraz sert olduğuna dair bir algı da vardı. 2015’te Ancelotti ile yolları ayırmanın doğru karar olup olmadığı sorusuna Perez, “Bilmiyorum.” diye cevap vermişti.

Perez’in teknik direktörlerini gölgede bırakma ve hatta onların kuyusunu kazma eğilimini de göz önünde bulundurunca, mevcut zaman diliminde gidilecek pek fazla alternatif de bulunmuyordu.

Antonio Conte’nin asabiyetiyle ün saldığını biliyoruz, dolayısıyla Perez’le çatışması kaçınılmaz olurdu. Paris Saint-Germain kariyerine istediği gibi başlayamayan Mauricio Pochettino da muhtemelen bu koşullarda uzun soluklu bir kariyere sahip olamayacaktı.

Böyle tercihler yeni bir Benitez, Lopetegui veya Solari vakasının yaşanmasına neden olabilirdi. Bu da bir yandan ödenecek yüklü miktardaki tazminatla sonuçlanacaktı ve mevcut durumda Real Madrid’in parasını böyle harcayacak gücü bulunmuyor. Kulüp tam da bu yüzden Avrupa Süper Ligi projesindeki ısrarını koruyor, ki ayrıca Ancelotti de Everton’dayken bu projeyi eleştirenlerden biri olmuştu.

İtalyan teknik adam, Perez’in kulüpteki nüfuzunun da farkında. İlk döneminde Perez, UEFA istatistiklerinde diğer takımların daha fazla süre boyunca antrenman yaptığını görünce oyuncularından daha sıkı çalışmalarını istemişti.

Carlo Ancelotti ise tam aksine oyuncularının daha fazla dinlenmeye ihtiyaçları olduğunu ve onların bunu hak ettiği düşünüyordu.

Her ne olursa olsun Ancelotti, Perez’in gözünde güvenilir bir isim. Ancelotti, sadık ve yumuşak başlı bir teknik adam ve burada böyle davranması gerektiğinin de farkında. Real Madrid’de işlerin nasıl yürüdüğünü, kontrolün nerede olduğunu biliyor.

İtalyan teknik adam, Zidane’ın yönetimi hedef alan fevri sözlerinin aksine, ilk ayrılığının ardından da sakin kalmayı başarmıştı.

Asistan menajer olarak teknik ekibe dahil olması gündemde olan Alvaro Arbeloa, salı günü Real Madrid TV’de katıldığı programda şunları söylemişti: “Ancelotti, Real Madrid’i çok iyi tanıyor. Kulüpte işlerin nasıl yürüdüğünü biliyor, tüm dinamiklere hakim.”

Ancelotti, Perez’in tüm adamlarını da oynatacaktır. Örneğin Benitez’le yıldızı barışmayan James Rodriguez’e bir önceki döneminde çokça şans vermişti.

Ayrıca Carlo, muhtemelen Gareth Bale’dan da Real Madrid’de en çok verim alan isim olmuştu. Santi Siguero da bu konuya dair Marca’ya şöyle yazmıştı: “O zamanlar Bale, futbol topuna golf topundan daha fazla öncelik veriyordu.”

Tottenham’da kiralık olarak geçirdiği bu sezonun ardından Galli oyuncunun bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor ve önümüzdeki sezon için o da takıma geri dönebilir. Ayrıca Ancelotti, “Sessiz Liderlik” isimli kitabında Bale’in menajerinin kendisiyle direkt irtibata geçmek yerine Perez’le yaptığı bir görüşmede oyuncunun santrafor pozisyonunda forma giymek istediğini söylemesine yer vermişti.

Bayern Münih ve Napoli’den kovulan Ancelotti, geride bıraktığımız sezonda Everton’la ligi orta sıralarda tamamladı. Bu sezona iyi başlayan Everton, ilerleyen süreçte ise oynadığı keyifsiz, temposuz futbolla konuşulmuştu.

Real Madrid taraftarlarının da Carlo’nun ilk dönemindeki oyun tarzını tamamen benimsemediğini göz önünde bulundurunca, işlerin aradaki süreçte pek de değişmediğini söyleyebiliriz.

Ancelotti bir süredir elit teknik direktörler arasında gösterilmiyor ve bu durum, bazı Madrid taraftarlarının Ancelotti tercihini geriye doğru atılmış bir adım ve hayal kırıklığı olarak görmelerine neden oluyor.

Fakat Zidane da bir taktik dehası değildi ama yine de insan yönetimindeki üst düzey yetkinliğiyle Real Madrid’e bir sürü başarı kazandırmışı. Elindeki kadroyla ve Perez’in ekonomik desteğiyle Ancelotti de bunu bir hayli başarabilir.

Taraftarlar ise Ancelotti’nin Madrid’de gerçekleşmesi gereken yenilenme hareketini yavaşlatabileceğinden endişeliler. Carlo, ilk döneminde fazlasıyla verim aldığı Ramos, Isco, Marcelo gibi oyuncuları kadroda tutmak isteyebilir, ve belki de Perez tam da bu yüzden Ancelotti’yi göreve getirmiştir.

Perez’in transfer döneminde büyük harcamalar yapmaya pek fazla yanaşmamasının ardından Zidane bu durumdan memnun değildi ve gereken desteğin sağlanmadığını düşünüyordu.

AS’a konuşan Zidane: “Kulübün artık bana yeteri kadar inanmadığını ve orta-uzun vadeli planlarım için destek çıkmadığını düşünüyorum.” açıklamalarında bulunmuştu. Eğer Ancelotti de mevcut kadrodan bir şekilde verim almayı başarır ve iyi sonuçlar alırsa, bu ekonomik çöküşü durdurmaya yardım edebilir.

Kişisel sebeplere baktığımızda, bu dönüş kararı Ancelotti adına kulağa fazlasıyla mantıklı geliyor. İtalyan teknik adam, düşüşe geçmeye başlayan kariyerinin bu aşamasında tekrar en üst seviyeye çıkma şansını yakaladı.

“Everton’da olmaktan çok mutluydum, ama hem kendim hem de ailem için doğru tercih olacağına inandığım bir fırsatla karşılaştım.”

Bu tercihin Real Madrid için doğru olup olmadığını zaman gösterecek, fakat şu sıralarda Bernabeu’da da boşa geçirilecek tek bir dakika bile yok.

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