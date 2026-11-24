"Negreira" savaşı artık spor programlarındaki medya tartışmalarından ya da karşılıklı resmi açıklamalardan ibaret değil. İspanyol futbol tarihinin en ciddi davası şimdi bambaşka bir yere taşındı: mahkeme salonu.

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Barcelona ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yarın çarşamba sabahı yargı önünde karşı karşıya gelecek. Yapılacak uzlaşma duruşması, uzun bir hukuk savaşının başlangıcı olabileceği gibi bir özür ve geri adımla bu savaşın sonu da olabilir.

Uzlaşma duruşmasının saat 09.40'ta Madrid'deki 1 ve 2 numaralı mahkeme salonunda yapılması planlanıyor. Barcelona'nın dava açılması için ön başvuruda bulunmasının ardından gerçekleşecek duruşma, İspanya Ceza Kanunu'nun 205. maddesi uyarınca Real Madrid Başkanı'na karşı iftira davası açılmasına yönelik bir ön adım niteliği taşıyor.

Yargı kaynaklarının İspanyol haber ajansı EFE'ye doğruladığı ve "Marca" gazetesinin aktardığı bilgilere göre bu duruşma, Katalan kulübünün geçen haziran ortasında yaptığı başvurunun ardından gerçekleşiyor. Başvurunun arka planında, Perez'in 12 Mayıs tarihli iki ayrı kamuoyu açıklamasında Negreira davasına doğrudan atıfta bulunarak Barcelona'yı "yolsuzluk", "hakemleri zenginleştirme" ve hakem kararlarından "sürekli fayda sağlama" ile suçlaması yer alıyor.

Uzlaşma süreci, Real Madrid Başkanı'nın 12 Mayıs'taki basın toplantısında ve ertesi gün verdiği bir röportajda yaptığı açıklamalara dayanılarak iftira davası açılmadan önce atılması zorunlu bir ön adım olarak kabul ediliyor.

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Barcelona ayrıca o dönemde, bu talebe uygun şekilde "yanıt verilmemesi" halinde Real Madrid Başkanı'na karşı "gerekli ceza davasını" açacağını açıklamıştı.

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Barcelona davasında Florentino Perez'den, bir grup hakemi ligi manipüle etmek amacıyla Katalan kulübünden ödeme alan kişiler olarak nitelendirdiği açıklamalarının doğru olmadığını kabul etmesini talep ediyor. Kulüp alternatif olarak, Real Madrid Başkanı'nın "Negreira'nın çocukları" adını taktığı ve bu ödemeleri aldığını öne sürdüğü hakemlerin kimliklerini açıklamasını istiyor.

Barcelona ayrıca Real Madrid Başkanı'ndan, söz konusu hakemlerin isimlerini açıklaması halinde, kendisine göre iddia edilen yolsuzluğun tam olarak hangi maçta ve hangi pozisyonda yaşandığını belirtmesini talep ediyor. Bu, Perez'i yalnızca iki seçenekle baş başa bırakan açık bir hukuki meydan okuma: geri adım atmak ya da kanıtlamak.

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Barcelona, kulübün imajına ve itibarına ciddi zarar veren gerçek dışı açıklamalar yaptığını düşündüğü Florentino Perez'i geri adım atmaya zorlamayı hedefliyor. Kulübe göre bu açıklamaların sıradan bir medya mensubundan ya da taraftardan değil, İspanya'daki en büyük rakip kulübün başkanından gelmesi durumu daha da ağırlaştırıyor.

Perez'in tatmin edici bir geri adım atmaması halinde kulüp kendisine karşı ceza davası açacak. Real Madrid Başkanı'nın çarşamba günkü uzlaşma duruşmasına katılma zorunluluğu bulunmuyor ve kendisini bir hukuki temsilci aracılığıyla temsil ettirme hakkına sahip.

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"Negreira" davasında, Barcelona'nın uzun yıllar boyunca Hakem Teknik Komitesi'nin eski başkan yardımcısı José María Enríquez Negreira'ya, kendisiyle bağlantılı şirketler aracılığıyla yaptığı ödemeler soruşturuluyor.

Savcılık, 2001 ile 2018 yılları arasında yedi milyon euroyu aşan bu ödemelerin hakem kurulunu etkilemeyi amaçlamış olabileceğinden şüphelenirken, Katalan kulübü ödemelerin herhangi bir kararı satın almak için değil, hakemlerle ilgili teknik raporlar ve danışmanlık hizmeti karşılığında yapıldığını savunuyor.

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Artık top yargının sahasında. Perez geri adım atacak mı? Yoksa suçlamalarında ısrar edip ceza davasıyla mı yüzleşecek? Çarşamba günkü duruşma Negreira davasının sonunun başlangıcı mı olacak? Yoksa artık yalnızca sahada değil, mahkemede de oynanan El Clasico savaşında yeni bir sayfa mı açılacak?