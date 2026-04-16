Perez, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde hangi takımın eleneceğinden "yüzde 1000" emin

Kenneth Perez, Real Madrid'i nefes kesen bir mücadelede 4-3 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Bayern Münih'in performansından büyük keyif aldı. Voetbalpraat'ın analisti ise Arsenal'in Sporting Lizbon karşısındaki performansından hiç hoşlanmadı.

"Gerektiği anlarda işlerini yapıyorlar," diyor meslektaşı Bram van Polen de Bayern'in Avrupa sahnesindeki oyunundan etkilenmiş. "Harika buldum, gerçekten keyif aldım."

Perez de şöyle ekliyor: "Bu seviyede rekabet etmek istiyorsanız her şeyde ne kadar hızlı olmanız gerektiğini biliyorsunuz. Saniyeler içinde kararlar almanız gerekiyor. Bu yüzden aslında tüm oyuncuların performansını çok başarılı buluyorum," diyor Danimarkalı analist, aynı zamanda yarı finale yükselen Arsenal için ise iyi bir sözü yok.

"Arsenal, Atlético Madrid'in kasaplarına karşı yüzde bin elenecek. Onlar Arsenal'i tamamen mahvedecek," diyen Perez, Şampiyonlar Ligi yarı finalinin Mikel Arteta'nın takımının son durağı olacağını öngörüyor.

"Futbolu özel oyuncular için izlersin. Şimdi Yamal'ı özlemek ve sarı at kuyruklu Llorente'yi izlemek zorundayım. Kimse bunu istemez ki? Bu korkunç bir şey değil mi?" diye ekliyor oldukça hayal kırıklığına uğramış eski orta saha oyuncusu.

Paris Saint-Germain, milyarlarca dolarlık turnuvanın çeyrek finalinde Arne Slot'un Liverpool'una karşı çok güçlüydü. Yarı finalde, geçen sezonun şampiyonu Bayern ile iki maçlık bir seri bekliyor.