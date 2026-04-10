Pérez, Real Madrid'i yeniden yapılandırmak için planını ortaya koyuyor

Real Madrid'in sezonu uçurumun eşiğinde; La Liga'nın bitimine 8 hafta kala, Kraliyet Kulübü lider Barcelona'nın 7 puan gerisinde bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek final ilk maçında Bayern Münih'e 1-2 yenilmesi, yarı finale yükselme görevini son derece zorlaştırıyor.

Rövanş maçında ne olacağına bakılmaksızın, bu sezon işler Real Madrid'de planlandığı gibi gitmedi, özellikle de teknik direktör Xabi Alonso'nun kovulması ve şu ana kadar tam olarak ikna edici olamayan Álvaro Arbeloa'nın atanmasıyla.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Florentino Pérez'in kulüp yapısına yeni bir unsur eklemeyi düşündüğünü ve bunun, Jorge Valdano ve Predrag Mijatović döneminden beri var olmayan bir pozisyon olduğunu belirtti.

Cadena SER radyosundaki El Larguero programında, "Real Madrid, olası değişiklikler kapsamında sadece bir orta saha oyuncusu veya stoper transferini değil, aynı zamanda mevcut yapısına bir sportif direktör pozisyonu ekleme olasılığını da değerlendiriyor" denildi.

Raporda ayrıca, "Real Madrid adına çalışan bir dış ajans, birinci sınıf spor direktörlerinin dosyalarını inceliyor. Bu kişilerin çoğu halen görevlerinde bulunuyor. Ajans, gerektiğinde kulübe aday listesi sunmak üzere hazırlık yapıyor" denildi.

