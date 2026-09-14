Kenneth Perez, Calvin Stengs konusunda karışık duygular taşıyor. ESPN yorumcusu, AZ'nin 27 yaşındaki oyun kurucusunun yeteneklerinden zaman zaman büyük keyif alırken, oyunundaki lakayıt anlar ise onu aynı anda rahatsız ediyor.

Perez, Dit was het Weekend programında, “Stengs’e karşı biraz sevgi-nefret ilişkisi içindeyim, çünkü onun gerçekten çok güzel bir futbolcu olduğunu düşünüyorum” dedi. “Öyle şeyler yapabiliyor ki, ‘Bu nereden çıktı?’ diyorsunuz. Ama öyle şeyler de yapıyor ki, ‘Nasıl yani?’ diye düşünüyorsunuz.”

Perez bu noktada Stengs’in Willem II karşısında yakaladığı büyük fırsatı örnek gösterdi. Hücum oyuncusu, takım 1-0 öndeyken AZ’yi daha da rahatlatma fırsatını eline geçirdi, ancak yakın mesafeden topu üstten auta gönderdi. AZ, maçın son bölümünde bu kıl payı üstünlüğünü koruyamadı ve Willem II karşısında iki çok değerli puan bıraktı.

Perez, “Bu fırsatta o kadar lakayıt davranıyor ki. Bu gerçekten çok zayıf” değerlendirmesinde bulundu. “Onu atsın, skor 2-0 olsun, o zaman Willem II biraz daha fazla gelmek zorunda kalır. Böylece muhtemelen daha fazla alan bulursun ve farkı açabilirsin.”

Perez’e göre Stengs aynı zamanda AZ için çok büyük değer taşıyan pek çok şey de yapıyor. “Birçok şeyi gerçekten doğru yapıyor. Başını kaldırıyor, takım arkadaşlarını görüyor, ama bu tür fırsatları artık bitirmen gerekir. O zaman maç biter.”

Perez, Stengs’in kalitesindeki bir oyuncunun aslında daha üst seviyede oynaması gerektiğini düşünüyor. “Sakatlıkları onu elbette geri attı, ama onun kalitesindeki bir oyuncu 26 ya da 27 yaşında AZ’de oynamamalı. Onun klasmanındaki bir oyuncu aslında şu anda AZ’de oynamamalı.”

Bu arada Marciano Vink, AZ orta sahasında ilginç bir soru işaretinin ortaya çıktığını düşünüyor. Jordy Clasie’nin dönüşü ve şu anda sakat olan Kees Smit’in de daha sonra takıma katılmasıyla birlikte teknik direktör Lee-Roy Echteld zor tercihler yapmak zorunda kalabilir, çünkü Vink’e göre Dave Kwakman da yerini hak etti.

Vink, “Clasie’yi 10 numarada oynatmazsın ve Koopmeiners de bir 10 numara değil, o zaman kim olacak?” diye sordu. “Stengs’i oraya koyabilirsin ama o zaman bu üç isimden birini kulübeye çekmen gerekir. Sonunda Kees Smit döndüğünde belki de bedelini Kwakman ödeyecek ve buna gerçekten sonsuza kadar üzülürüm. O çocuk ilk üç, dört maçta bu takımın gerçekten bir parçası olduğunu gösterdi.”