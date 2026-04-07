Pérez, Mbappé yerine Vinícius'u tercih ediyor... Şok edici açıklama, Real Madrid'in yıldız haritasını yeniden çiziyor

Fransız yıldız Kylian Mbappé'nin Real Madrid'deki performansı etrafında dönen tartışmalar, kulüp içinde hararetini koruyacak gibi görünüyor.

Genç forvet, inkar edilemez bir ustalıkla gol atmaya devam ederken, takım arkadaşlarına savunma desteği sağlamadaki yetersizliği nedeniyle artan eleştirilerle karşı karşıya.

Bazı Real Madrid taraftarları, mbappe2029.com adında bir web sitesi kurdu. Bu sitede, Haziran 2029'da sona erecek olan Mbappé'nin sözleşmesinin kalan süresini gösteren canlı bir geri sayım sayacı yer alıyor.

Sadece geri sayımla kalmıyor, site aynı zamanda kulübün 2024 yazında takıma katılan Fransız forvet için ödediği toplam tutarı da sürekli güncelliyor.

Bu bağlamda, ünlü radyo programı "El Partidazo de Cope"nin sunucusu Juanma Castanio, Real Madrid Başkanı Florentino Pérez ile ilgili sert bir görüşünü açıklayarak tartışma yarattı.

Castanjo, programdaki son görünümünde, Real Madrid başkanının Fransız oyuncuya karşı tutumuna açıkça dikkat çekti: "Florentino, Mbappé'ye göre Vinícius'u tercih ediyor."

Sunucu, Pérez'in Fransız yıldızı transfer etmek için tam altı yaz transfer dönemi geçirdiğini, ancak ikiliyi sahada birlikte izledikten sonra takım içindeki görüşünün değiştiğini açıkladı ve bu ortak deneyimin ardından Real Madrid başkanının artık "Vinícius'u daha çok tercih ettiğini" belirtti.

Bu açıklama, Merengue'nin performansında dalgalanmaların yaşandığı bir sezonun ortasında geldi. Vinicius Junior, hücum becerisi ile savunmaya katılımını birleştiren performansıyla öne çıkarken, Mbappé ise kulübün kimliğiyle tam bir uyum yakalamaya çalışan olağanüstü yetenekleriyle dikkat çekiyor.