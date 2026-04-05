Real Madrid kulübünde, La Liga'da Real Mallorca'ya karşı alınan şaşırtıcı yenilginin ardından büyük bir gerginlik hakim. Bu sonuç, milli maç arası öncesinde takımın gösterdiği iyileşmeyi boşa çıkardı ve teknik direktör Álvaro Arbeloa'yı Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanacak maç öncesinde benzeri görülmemiş bir baskı altına soktu.

Arrabalua, ara vermeden önce doğru yolda ilerliyor gibi görünüyordu. Takım, Jude Bellingham ve Kylian Mbappé ikilisinin yokluğuna rağmen, takım oyununa ve taktiksel disipline dayanarak Manchester City ve Atlético Madrid karşısında önemli galibiyetler elde etmişti.

Ancak Mallorca karşısında sergilenen performans, takımın ruhsuz görünmesi ve rakibin akıllıca değerlendirdiği ciddi savunma hataları yapması nedeniyle şüpheleri yeniden gündeme getirdi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, kulüp başkanı Florentino Pérez maçın ardından çok öfkeliydi.

Maçı stadyumda izlememiş olmasına rağmen, yakınlarından gelen mesajlar telefonuna yağmur gibi yağdı ve daha sonra takımın sergilediği performanstan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi.

Bazı kaynaklar, Pérez'in "Sezonun geri kalanında bu utanç verici performansı tekrarlayamayız, Salı günü kendimizi güçlü bir şekilde kanıtlamalıyız" dediğini aktardı.

Başkanın mesajı doğrudan soyunma odasına ulaştı ve Bayern Münih maçının takım ve teknik direktörü için bir ölüm kalım sınavı olacağını vurguladı.

Arbeloa, sadece galibiyetin değil, Real Madrid'in gerçek karakterini yansıtan bir performansın da gerekli olduğunun farkında.

Kulüp içinde, Arbeloa'nın görevde kalmasının sezon sonu takımın sonuçlarına bağlı olduğuna dair inanç giderek artıyor.

Yönetime yakın kaynaklara göre, lig veya Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olmak, birinci takımdaki deneyiminin sonu ve başka bir teknik direktörün liderliğinde, kadroda beklenen değişikliklerle birlikte yeni bir projenin başlangıcı anlamına geliyor.

Baskılara rağmen Arbeloa sakin ve kendinden emin görünüyor. Oyuncularıyla iyi bir ilişkisi var ve kadro seçiminde liyakati ilke olarak benimsiyor. Zorlu bir dönem olmasına rağmen takımın birliğini korumaya çalışıyor.

Bununla birlikte, geleceğinin tehlikede olduğunu ve yeni bir başarısızlığın yaz aylarında görevine son verilmesi için yeterli olabileceğini çok iyi biliyor.

