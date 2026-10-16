Perez'in kumarı uçurumun kenarında: İki ay, Mourinho'nun Real Madrid'deki çifte görevdeki başarısızlığını ortaya koydu

Geçtiğimiz 11 Haziran'da Real Madrid, kraliyet ekibinin bir kez daha kupasız geçen sezonunun ardından Portekizli José Mourinho ile teknik direktörlük görevi için resmi olarak anlaştığını duyurdu.

Geçen sezon Real Madrid'in soyunma odasında büyük bir gerginlik yaşanmış, hem oyuncuların kendi aralarında hem de oyuncular ile teknik direktör arasında birçok kriz patlak vermişti.

Ayrıca kraliyet ekibi teknik anlamda istikrar da bulamadı; sezona Xabi Alonso ile başlayan takım, sezonun ortasında yerine Álvaro Arbeloa'yı getirdi.

Bu krizler, Real Madrid'in üst üste ikinci sezon da kupasız kalmasının en önemli nedenleri arasında yer aldı ve kulüp yönetimini hızlı bir çözüm aramaya itti.

Mourinho: Büyük transferin arkasındaki iki hedef

Real Madrid'in soyunma odasındaki krizlerin artmasıyla birlikte, takım kadrosunu dolduran yıldızları kontrol altına alabilecek güçlü kişilikli bir teknik direktörle anlaşılması gerektiğine dair talepler ortaya çıktı.

Birkaç aday arasından José Mourinho, daha önce çalıştığı kulübü iyi tanıması ve büyük teknik direktörlük kariyeri boyunca ortaya koyduğu güçlü kişiliği sayesinde öne çıktı.

Mourinho, takım kadrosunda bir devrim yaratmak ve eksikleri kapatacak yeni transferlerin belirlenmesinde söz sahibi olmak için geniş yetkiler elde etti.

Florentino Pérez başkanlığındaki Real Madrid yönetimi, Mourinho'nun dönüşünün iki hedefi gerçekleştireceğini düşündü: Birincisi oyuncuları kontrol altına almak ve disiplini sağlamak, ikincisi ise teknik yeterliliğinden faydalanmak. Yönetim, bu planın takımı yeniden kupa törenlerine taşımasını umuyordu.

Mourinho, Real Madrid'in yıldızlarını kontrol altına alabildi mi?

Sezonun başlamasından yaklaşık iki ay geçmesine rağmen taraftarlar, oyuncuların saha içindeki ve dışındaki davranışlarında büyük bir değişiklik gözlemlemedi.

Mourinho'nun yıldızları kontrol altına almadaki başarısızlığının en net iki örneği olarak Kylian Mbappé ve Vinicius Junior ikilisinden söz edilebilir.

Son dönemde Fransız oyuncunun Real Madrid ile ilişkisinde büyük bir gerginlik yaşandı; özellikle UEFA Uluslar Ligi'ndeki Fransa-Türkiye maçında sakatlanmasının ardından.

Mbappé İspanya'ya döndü, ardından ek tıbbi tetkikler için Paris'e gitti. Bu yolculuk ve orada yaşananlar büyük tartışma yarattı.

Mbappé'nin bisiklet sürerken görüntülenmesi olayı da büyük tartışmalara yol açtı; özellikle bu görüntülerin, Mourinho'nun sakatlanma korkusuyla bisiklete binilmemesini istemesinden günler sonra gelmesi dikkat çekti.

Birçok kişi, Mbappé'nin bisiklet sürdüğü bir video paylaşmasını teknik direktörüne dolaylı bir mesaj olarak değerlendirdi ve bunu iki taraf arasındaki ilişkide bir gerginlik olduğunun göstergesi saydı.

Real Madrid ile sözleşmesini yenileyen Vinicius ise Mourinho'nun Real Madrid'deki ilk görevinde başarısız olduğunun en çarpıcı örneğiydi.

Brezilyalı oyuncu, geçen sezon oyundan çıkarılması ya da yedek kulübesine oturtulması nedeniyle Xabi Alonso ile karşı karşıya gelmişti; bu kriz ancak teknik direktörün sezonun ortasında ayrılmasıyla son bulmuştu.

Bu sezon da Vinicius alışkanlığını sürdürdü ve bu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçında açıkça görüldü. Brezilyalı oyuncu oyundan çıkarılmasına itiraz etti; bu olay, durumun geçen sezondan hiç değişmediğini ortaya koydu.





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Büyük isimler Mourinho'yu yalnız bıraktı

Mourinho'nun ikinci kez Real Madrid'e gelmesiyle birlikte birçok kişi, teknik direktörün önemli bir kural getirmesini bekliyordu: Oyuncuları değerlendirirken ve ilk 11'i seçerken saha içindeki katkıyı esas almak.

Ancak Mourinho sezonun başından itibaren büyük isimlere yöneldi; ister bu yıldızlardan en iyi performansı almak için, ister bazılarını kadro dışı bırakarak erken krizler çıkarmamak için.

Fakat yaşananlar teknik direktörün kendisine büyük zarar verdi; takımın performansı dalgalı ve bunun büyük ölçüde nedeni, güven verdiği oyuncuların performansının dalgalı olması.

Takıma yönelik eleştirilere rağmen kadrodaki değişiklikler son derece sınırlı kaldı ve bazı oyuncular, yedek olarak oyuna girdiklerinde iyi bir görüntü vermelerine rağmen gerçek fırsat elde edemedi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son Roma maçı bu konuda net bir örnek; Mourinho'nun maçın bitimine doğru yaptığı değişiklikler olmasaydı Real Madrid "Olimpico" Stadı'nda ağır bir yenilgiye doğru gidiyordu.

Real Madrid maça Vinicius, Mbappé, Bellingham, Cucurella ve Dumfries gibi büyük isimler ve yeni transferlere dayanarak başladı, ancak Roma karşısında ciddi şekilde zorlandı.

82. dakikaya kadar Real Madrid 3-1 geride bulunuyordu, fakat son dakikalarda silkelendi ve üst üste 3 gol kaydederek dramatik bir zafer elde etti.

İlginç olan ise galibiyetin, büyük isimlerin yerine oyuna giren yedeklerle gelmesiydi. Bunların başında, Mourinho yönetiminde oynamak için büyük sıkıntı çeken Brezilyalı Endrick vardı.

Endrick, sahada bir hayalet gibi dolaşan ve kraliyet ekibine hiçbir katkı sunmayan Vinicius'un yerine 59. dakikada oyuna girdi.

Endrick, 85. dakikada üçüncü golü kaydetmeyi başardı; bundan 3 dakika önce de Real Madrid'in ikinci golünü, fırsat buldukça dikkat çekici bir performans sergileyen diğer yedek Carlos Espí'ye hazırlamıştı.

Yedek olarak oyuna giren Arda Güler de parladı ve Real Madrid'in üçüncü ve dördüncü gollerini hazırlayarak Roma karşısında masayı çevirmede büyük rol oynadı.

Ayrıca 70. dakikada Tchouaméni'nin yerine oyuna giren yedek Bernardo Silva, orta sahanın kontrolünü sağlamaya katkı sundu.

Garip olan ise Mourinho'nun maçın ardından şu sözlerle herkesi şaşırtması oldu: "Maça, karşılaşmayı tamamlayan on bir oyuncuyla başlasaydık, kalemizde beş gol görürdük. Bu yoğunluktaki bir takıma karşı dayanmak imkânsızdı."

Bu açıklama, Mourinho'nun maça başlayıp hiçbir şey ortaya koyamayan isimlere güvenme konusundaki inancını gösteriyor; oysa bu oyuncular bu sezon birçok maçta teknik direktörü yalnız bıraktı. Yedekler ve örneğin Faslı İbrahim Diaz gibi çok nadiren fırsat bulanlar hakkındaki sorular ise hâlâ cevapsız duruyor.





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Real Madrid, Mourinho'nun teknik yeterliliğinden faydalandı mı?

Daha önce belirttiğimiz gibi, Mourinho ile anlaşmanın ikinci hedefi sonuçları iyileştirmek ve sezon sonunda yeniden kupa törenlerine dönmekti.

Ancak kraliyet ekibinin sonuçlarına bakıldığında takımın durumunun hiç de iyi olmadığı görülüyor; özellikle La Liga'da Real Madrid yalnızca 8 hafta geçmesine rağmen dördüncü sıraya geriledi.

Lider Barcelona 24 puanla tüm maçlarını kazanmış durumda, onun arkasında 19 puanla Atletico Madrid ve Real Betis, ardından 18 puanla Real Madrid yer alıyor.

Real Madrid, Real Betis'e 1-0 ve Atletico Madrid'e 2-1 yenilerek ilk 8 haftada 6 puan kaybetti.

Şampiyonlar Ligi'nde ise İspanya'da Inter Milan'ı 2-1 yenerek zor bir galibiyet elde etti, ardından Roma karşısında yenilgiden kurtuldu ve sonunda kendisine galibiyeti getiren heyecan verici bir geri dönüş gerçekleştirdi.

Kraliyet ekibi çok sayıda teknik sorunla boğuşuyor; savunma en iyi halinde değil, orta sahanın performansı dalgalı, hücum ise birçok maçta bir muamma. Özellikle ses getiren isimler varken, konu her zaman oyuncuların doğru şekilde kullanılmasına ve ilk 11'e dahil edilme kriterlerine geliyor.

Mourinho transferinin değerlendirmesi

Şimdiye kadar (önümüzdeki haftalarda işler değişebilir) Mourinho ile yapılan anlaşma, transferin iki temel hedefini gerçekleştirmedi: Ne yıldızların kontrol altına alınması ve krizlerin son bulması, ne de takımı hak edilmiş galibiyetlere ve kupa törenlerine doğru götürecek bir teknik devrim.