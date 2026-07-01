Perez’in himayesindeki kraliyet havasındaki Haziran… 13 transfer, Real Madrid’de devrim yaratıyor

Florentino Pérez’in 2030 yılına kadar Real Madrid’in başkanlığı için yeniden seçilmesi, Santiago Bernabéu’da bir devrimin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Pérez, geçtiğimiz 7 Haziran'da yapılan Real Madrid seçimlerinde %65 oy oranıyla rakibi Enrique Riquelme'yi geride bırakarak kazandı.

O günden bu yana, "Marca" gazetesine göre Real Madrid, yeni transferler, kulüpten ayrılan oyuncular ve altyapıdan gelen oyuncular dahil olmak üzere toplam 13 transfer gerçekleştirdi; böylece Haziran ayı, Pérez'in önderliğinde tam anlamıyla "Kraliyet" ayına dönüştü.

Alvaro Arbeloa bu krizin ilk kurbanı oldu. Sezon ortasında alevlenen yangını söndürmek için A takımın başına geçen eski Castilla teknik direktörü, La Liga’da ya da Şampiyonlar Ligi’nde başarıya ulaşma şansı bulamadan görevinden ayrıldı.

Ona, kalıcı bir yedek seçilene kadar takımın istikrarını korumak için zorlu bir görev olan geçici teknik direktörlük görevi verildi ve bu görevi üstlenen kişi, eski yöntemlerle çalışıyordu. José Mourinho, 11 Haziran’da resmi olarak duyuruldu; 2029 Haziran’ına kadar geçerli olmak üzere üç yıllık bir sözleşme imzaladı.

Real Madrid, Benfica’ya 15 milyon avroluk tazminat bedelini ödedi; bu tutar seçimlerden sonra iki katına çıktı. Böylece, 2010 ile 2013 yılları arasında İspanya’da Şampiyonlar Ligi hariç her şeyi kazanan teknik direktör geri döndü ve şimdi soyunma odasındaki krizleri yatıştırmak, oyuncuların ayrılışlarını yönetmek ve gerekli takviyeleri yapmakla görevlendirildi.

Haziran ayında transfer piyasasındaki faaliyetler başlamadan önce, Mayıs ayı zaten oyuncuların vedalarına sahne olmuştu; 23 Mayıs'ta Santiago Bernabéu Stadyumu'ndaki taraftarlar, sandalyeleri havaya kaldırarak, takımın 14. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzanan yolculuğundaki o ikonik görüntüyü anımsatan bir sahnede, 30 Haziran'da sözleşmeleri sona eren Dani Carvajal ve David Alaba'ya veda ettiler.

Carvajal, 27 şampiyonlukla Real Madrid tarihinin en çok şampiyonluk kazanan ikinci oyuncusu olarak ayrıldı; Modrić’ten sadece bir şampiyonluk geride kaldı. Aralık 2023’te ön çapraz bağ yırtığı geçirdikten sonra eski formuna kavuşamayan Alaba ise 11 şampiyonlukla onun izinden gitti.

Bu listeye üçüncü bir isim daha eklendi, ancak daha soğuk bir şekilde: Mourinho’nun güvenini kazanamayan ve kulüp tarafından geçerli bir sözleşmesi olmasına rağmen bedelsiz olarak ayrılmasına izin verilen Dani Ceballos.

Oyuncuların ayrılış kapısı dönmeye devam ederken, transfer kapısı da dönmeye devam etti ve Mourinho, deneyimli ve fiziksel olarak güçlü takviyelerle izini bıraktı. İlk gelenler, seçimlerin ortasında seçim kampanyası vaatlerinin anında bir kanıtı olarak duyurulan İbrahima Konaté ve Denzel Dumfries (henüz resmi olarak açıklanmadı) oldu: Liverpool’dan bedelsiz transfer edilen stoper, 2030 yılına kadar ücretsiz olarak sözleşme imzaladı; Inter Milan’dan ise 20 milyon avroluk serbest kalma bedeli karşılığında transfer edilen bek, Trent Alexander-Arnold ile sağ bek pozisyonu için rekabet etmeyi hedefliyor.

Ardından, Manchester City'den gelen serbest oyuncu Bernardo Silva, 17 Haziran'da 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşmeyle resmi olarak takıma katıldı. Bu ani transferde Real Madrid, Portekizli oyuncuyu kadrosuna katma yarışında Barcelona ve Atlético Madrid'i geride bıraktı.

Takıma en son katılan isim ise Chelsea'den Mark Cucurella oldu; ek ödemelerle birlikte yaklaşık 60 milyon euro değerindeki bu transferde, oyuncu 2032 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Ayrıca Endrick, Lyon'daki kiralık döneminden geri döndü; burada golcü içgüdüsünü ve özgüvenini yeniden kazandı, bu sefer yeni bir valize ihtiyaç duymadan.

Real Madrid, 19 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kulüpte kalmasına karar verdi; böylece oyuncu yeni sezon hazırlıklarına katılacak ve Mourinho yönetimindeki ilk 11'de yerini alacak.

Gençlik Akademisi’nin ekonomik verimliliği de önemli bir rol oynadı. İlk olarak, Mario Martín Getafe’ye transfer oldu; kulüp, sözleşmesindeki tazminat maddesini devreye sokarak haklarının %50’si karşılığında 3,5 milyon euro ödedi; Real Madrid ise diğer yarısını ve onu geri alma önceliğini elinde tuttu.

Ardından Víctor Muñoz, 40 milyon avroluk bir tazminat bedeli karşılığında Liverpool’a transfer oldu; Real Madrid bu bedelden 20 milyon avro aldı; ancak bu durumda geri alım hakkı sağlayan bir madde yoktu, sadece öncelik hakkı vardı.

Ayın sonunda ise son transfer, rekorları kıran Niko Baz'ın transferiydi; Baz, tarihte Álvaro Morata'dan sonra akademiden yetişen en pahalı ikinci oyuncu oldu.

Real Madrid, haklarının kalan kısmını (%50) 60 milyon avro karşılığında Como'ya sattı ve oyuncunun İtalya'da bir yıl daha kalma isteğini kabul etti; ancak 2027 yılında yaklaşık 80 milyon avro karşılığında tek taraflı geri satın alma hakkını elinde tuttu.

Niko ve Victor’un da eklenmesiyle kulüp, ikincil bir rol oynaması beklenen oyunculardan yaklaşık 80 milyon euro kazanç elde etti. Böylelikle “La Fabrica”, kritik bir sezona girmeden önce yeniden ana gelir kaynağı haline geldi.