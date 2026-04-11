Fransız yıldız Kylian Mbappé'nin Santiago Bernabéu'daki ikinci sezonu ilerledikçe stadyumda heyecan doruk noktasına ulaşıyor; artık sadece gol istatistikleri, taraftarları veya analistleri ikna etmek için yeterli gelmiyor.

Real Madrid'in üst üste ikinci sezon büyük kupaları kazanamamasının ardından, Florentino Pérez'in liderlik ettiği "Yeni Galaktik Projesi"nin yararı hakkında sorular yağmaya başladı.

Laporta'nın açıklamaları yeniden gündeme geldi

Saha içindeki teknik krizin derinleşmesiyle birlikte, sosyal medya platformları ve spor camiası, Barcelona Başkanı Juan Laporta'nın Mart 2024'te "Mundo Deportivo" gazetesine verdiği "kehanet niteliğindeki" açıklamaları gündeme getirdi.

O zaman, kendinden emin bir tonla Laporta, Mbappé'nin gelişinin bazılarının düşündüğü gibi bir "hediye" olmayacağını, aksine iç krizlerin "fitili" olacağını uyarmıştı.

"Orada bir sorunları var... Bir oyuncuyu satmak zorundalar; çünkü ikisi (Mbappé ve Vinícius) aynı pozisyonda oynayamayacaklar. Maaşlar konusunda ise, bu kesinlikle soyunma odasında bir dengesizliğe yol açacaktır" dedi.

Kimlik ikilemi

Laporta'nın iki yıl önce öngördüğü şey bugün somut bir gerçek gibi görünüyor; Mbappé'nin gelişiyle yıldızlarından hiçbirini bırakmayı reddeden Kraliyet Kulübü, şimdi karmaşık taktiksel ikilemlerle karşı karşıya.

Teknik direktör, Mbappé ve Vinícius Júnior arasında uyumu sağlayacak bir formül bulamadı; ikisi de sol kanatta oynamaya meyilli olduğundan, bu durum takımın hücum dengesini ve geçmiş yıllarda onu ayıran kimliğini kaybetmesine neden oldu.

Bu etki saha sınırlarıyla sınırlı kalmadı, soyunma odasına da uzandı. Raporlara göre Vinicius Junior'un sözleşme yenileme görüşmeleri daha da karmaşık hale geldi; Brezilyalı yıldız, yeni "10 numara"nın aldığı maaşla karşılaştırıldığında, teknik değerini yansıtan bir maaş talep ediyor.

Etkisiz rakamlar

Mbappé çok sayıda gol atmış olsa da, eleştiriler bu gollerin şampiyonluklara dönüşmemesi üzerine yoğunlaşıyor; hatta bazıları onun varlığının takımın kolektif sistemini zayıflattığını düşünüyor.

Real Madrid, şu anda spor projesini kurtarmak için içten bir "düzeltme devrimi"ne ihtiyaç duyduğu bir durumda bulunuyor; bu arada, Pérez'in bu milyar dolarlık transferin sonuçlarını yanlış değerlendirip değerlendirmediğine dair söylentiler giderek artıyor.