İspanya La Liga Başkanı ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Javier Tebas, Real Madrid televizyon kanalı hakkındaki açıklamaları nedeniyle İspanya Ulusal Spor Konseyi'nin kendisine yönelik işlem başlatmayı değerlendirdiğine dair haberlere yanıt verdi. Tebas, bu bilgilerin doğruluğuna inanmadığını belirterek, herhangi bir resmi tavır alınmadan önce açıklamalarının tamamının okunmasını talep etti.

Tebas şöyle konuştu: "Ulusal Spor Konseyi'nin açıklamalarım nedeniyle işlem başlatmayı değerlendirdiği haberine inanmıyorum. Eğer bu doğrulanırsa, soruşturmalarına yazdıklarımı okuyarak ve bazı eski açıklamalarımı gözden geçirerek başlamalarını umuyorum." Bu tutum, başkentin kulübü içinde büyük bir öfke dalgası yaratan karşılaştırmaya yönelik savunmasında ısrar ettiğini yansıtıyor.

Tebas tavrından geri adım atmıyor

La Liga Başkanı, Real Madrid televizyon kanalının üslubunu Nazi Almanyası'nın propaganda bakanı Joseph Goebbels'in kullandığı propaganda yöntemlerine benzeterek geniş çaplı bir tartışma başlatmıştı. Tebas, kanalın kulübü sürekli olarak mağdur rolünde sunduğunu, şikâyetleri tekrarladığını ve kuşkuları körüklediğini, olayları da kendi anlatısına hizmet edecek şekilde seçtiğini öne sürmüştü.

Tebas, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir mesajda, karşılaştırmasının propaganda yöntemlerini hedef aldığını, Nazi ideolojisini ya da Real Madrid taraftarlarını hedef almadığını açıkladı. Kendi ifadesine göre bu yöntemler, sistematik tekrara, rakiplerin düşman olarak gösterilmesine ve gerçeklerin belirli bir anlatıya tabi kılınmasına dayanıyor.

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Real Madrid istifasını istiyor

Açıklamalar, Real Madrid yönetiminin öfkesini çekti. Kulüp, Tebas'ın La Liga Başkanlığı ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevlerinden derhal istifa etmesini isteyerek, kendisini "İspanyol futbolu için gerçek bir bela" olarak nitelendirdi.

Kulüp, kendi kanalının yöntemlerinin Nazi propaganda mekanizmalarıyla karşılaştırılmasını ciddi ve kabul edilemez olarak değerlendirdi. Açıklamasına göre kulüp, Tebas'ın sözlerinin Nazi ideolojisiyle ilgili olmadığına dair verdiği izahatın, açıklamaların saldırgan niteliğini hafifletmediğini vurguladı.

Tebas ifade özgürlüğü dosyasını gündeme getirdi

Tebas, tavrını savunurken Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in daha önce yaptığı, "14 Lig şampiyonluğu kazanabilirdim ama geri kalanı benden çalındı" şeklindeki açıklamalarını delil olarak gösterdi. Bu açıklamaların ardından bazı hakemler şikâyette bulunmuştu.

Tebas, açıklamaların değerlendirilmesinde kullanılan ölçütleri sorgulayarak, lig şampiyonluklarının çalındığından söz etmenin ifade özgürlüğü sayılıp sayılmadığını, buna karşın ideolojik karşılaştırma ve taraftarları hedef alma dışlanmış olmasına rağmen propaganda yöntemlerini eleştirmenin resmi bir müdahale olasılığına yol açıp açmadığını sordu.

Ölçütlerin bağımsız ve tutarlı biçimde uygulanması gerektiğini vurgulayan Tebas, "İfade özgürlüğü, konuşan kişinin adına bağlı olmamalıdır" dedi.

Tebas'ın görevden alınmasını isteyen yeni şikâyet

Buna paralel olarak, başkanlığını Miguel Galan'ın yürüttüğü Sporda Şeffaflık ve Demokrasi Derneği, Tebas hakkında İspanya Ulusal Spor Konseyi'ne şikâyette bulunduğunu açıkladı.

İspanya Ulusal Futbol Birliği «CENAFE» Başkanı Galan, bunun La Liga Başkanı hakkında sunduğu sekizinci şikâyet olduğunu belirtti.

Galan, Konsey Başkanı Uribes'ten sekiz şikâyetin tamamını Spor Tahkim Mahkemesi «TAD»'a göndermesini talep etti. Şikâyet, Tebas'ın görevden alınmasını ve herhangi bir spor görevi üstlenmesinin engellenmesini amaçlıyor.

Tebas, açıklamalarının bütün bağlamı içinde incelenmesi talebinde ısrar ederken, Real Madrid'in tırmandırdığı gerilim ve yeni şikâyetin sunulmasının ardından baskılar sürüyor. Şimdi İspanya Ulusal Spor Konseyi'nin kendi inisiyatifiyle resmi bir işlem başlatıp başlatmayacağı bekleniyor.