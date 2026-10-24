Real Madrid başkanlığına geçmiş dönemde aday olan Enrique Riquelme, yarın Spotify Camp Nou'da Barcelona karşısında oynanacak El Clasico maçını, bir grup arkadaşıyla birlikte tribünlerden Kraliyet ekibini desteklemek için takip edecek. Mevcut başkan Florentino Perez ise başkanlık locasında yer almayacak.

Geçtiğimiz haziran ayında yapılan Real Madrid seçimlerinde oyların yüzde 35'ini alan Riquelme, takımın İspanya La Liga'da ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı deplasman maçlarını yakından takip etmeye özen gösteriyor.

Kraliyet kulübünü locada başkan yardımcısı Eduardo Fernandez de Blas ile eski oyuncu ve 2023'ten bu yana kulübün onursal başkanı olan Jose Martinez "Pirri" temsil edecek.

Perez'in bu kez de locada yer almaması, geçen sezonki tutumunun bir devamı niteliğinde. Perez, Real Madrid'in Avrupa Süper Ligi projesinden çekilmesinin ardından Katalan kulübüyle ilişkilerini koparmasının üzerine, geçen sezon Barcelona'nın sahasındaki başkanlık locasına da gelmemişti.

Riquelme daha önce Metropolitano Stadı'nda oynanan Atletico Madrid - Real Madrid karşılaşmasını VIP locasından izlemişti. "Mundo Deportivo" gazetesine göre bu görünürlük Perez'in hoşuna gitmemişti.