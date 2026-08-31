Kenneth Perez, Ro-Zangelo Daal etrafındaki coşkuyu dizginledi. AZ’nin forveti pazar günü Go Ahead Eagles’a karşı iki gol attı (5-2) ve maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu, ancak bu durum analiste göre abartılı övgüler savurmak için bir gerekçe değil.

ESPN'de yayınlanan Dit was het Weekend programının sunucusu Wouter Bouwman, Daal’ın görüntülerini izledikten sonra, “Onun yükselişi çok hızlı oldu” değerlendirmesinde bulundu. Ancak bu yorum Perez’in hiç hoşuna gitmedi.

“Bir sakin olun, adamım. Çok yönlü yetenek, müthiş yetenek gibi laflardan gerçekten deliye dönüyorum. O genç ve iyi bir oyuncu. Bunun nereye varacağını bir görelim” diyen Perez, Daal’ı şimdiden üst düzey bir yetenek olarak tanımlamayı reddetti. “Sıradan oyuncular hakkında yapılan bütün bu abartılı övgüler... Lütfen sakin olun.”

Bouwman, Daal’ın Curaçao milli takımı için gündemde olduğunu öne sürdü. “Hollanda Milli Takımı için de biraz daha bekleyebilir.” Perez’in yanıtı ise çok şey anlatıyordu: “Yani...”

De Telegraaf adına değerlendirme yapan Arie Haan ise Daal’ın performansı konusunda tam tersine övgü dolu. Ajax ve Hollanda Milli Takımı’nın eski oyuncusu, AZ’li forveti bu nedenle Haftanın 11’i kadrosuna da aldı.

“Sürekli dışını kapatmaya çalıştılar. O da içeri kat etti. Müthiş oynadı. Xavi için de bu kadar çarpıcı şekilde gelişen bir kanat oyuncusunun yeniden ortaya çıkması güzel” diyen Haan, bu sözlerle Hollanda Milli Takımı teknik direktörüne ücretsiz bir tavsiye de vermiş oldu.

Algemeen Dagblad'a göre Daal, Xavi’nin sözde “takip listesinde” yer alıyor. İspanyol teknik adamın listesinde forvetteki diğer isimler Lucas Vennegoor of Hesselink ile Shaqueel van Persie’nin de bulunduğu iddia ediliyor.