Real Madrid Başkanı Florentino Perez, hakem heyetini futbol tarihinin en büyük yolsuzluk davasıyla suçlamasına rağmen cezadan kurtuldu.

Rekabet Komitesi, Real Madrid Başkanı'nın sözlerini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirerek davanın perdesini kapatırken, hakem komitesi yeni bir cephe açtı; bu kez hedef, Atletico Madrid derbisinin ardından patlayan Jose Mourinho oldu.

"Sistematik hırsızlık ve yolsuzluk" suçlamasına ceza yok

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi, Perez'in geçtiğimiz 12 Mayıs'ta seçim çağrısını açıklamak için düzenlediği basın toplantısındaki ateşli açıklamalarına yönelik soruşturmanın ardından, kendisine karşı herhangi bir disiplin işlemi başlatmama kararı aldı.

Perez o gün, "Burada birçok sezon geçirdim ve yedi Şampiyonlar Ligi ile yedi La Liga şampiyonluğu kazandım, çünkü diğer şampiyonluklar benden çalındı" diyerek adeta bomba patlatmıştı.

Real Madrid Kulübü Başkanı sözlerine şöyle devam etti: "Yirmi yıldır süren sistematik bir hakem yolsuzluğu var ve bunu hâlâ hakemlerin kendisi yapıyor."

Görülmemiş bir saldırıyla şöyle ekledi: "500 sayfalık bir dosya hazırlıyoruz ve bunu Avrupa Futbol Birliği'ne sunacağız; bu, futbol tarihinin en büyük yolsuzluk davasıdır." Hakemleri haksız kazanç sağlamakla suçlayarak, "Buraya bazı hakemler Barcelona'nın parasıyla zengin olsun diye gelmedim" dedi.

"La Sexta" kanalındaki bir röportajda ise sözlerini şöyle sürdürdü: "Sistematik yolsuzluk. Aynı hakemler aynı şeyleri yapmaya, hem de göz göre göre devam ediyor. Bu sezon bizden 16 ya da 18 puan çaldılar."

Sadece üç gün sonra hakemler sendikası, Disiplin Komitesi'ne resmi bir şikâyette bulunarak Perez'in açıklamalarının "ifade özgürlüğünün kullanımı ya da sportif eleştiri çerçevesinde haklı gösterilemeyeceğini, zira yalnızca belirli hakem hatalarına işaret etmekle kalmayıp hakem heyetine yirmi yıl boyunca süregelen bir yolsuzluk suçu işlediğini isnat ettiğini" belirtti.

Şikâyet üzerine komite bir soruşturma açmak ve özel bir hâkim atamak zorunda kaldı ve "As" gazetesinin ortaya koyduğu üzere, soruşturmayı yürüten hâkimin raporu, Real Madrid Başkanı'na disiplin cezası uygulanması için yeterli sebep bulunmadığı sonucuna vardı; Perez de aynı gün konumunu desteklemek için hukuki bir rapor sundu.

Mourinho tehlike bölgesine giriyor

İşin ilginç yanı, beraat kararının, başrolünde Jose Mourinho'nun olduğu yeni bir olaydan yalnızca bir gün sonra gelmiş olması.

Atletico Madrid ile Real Madrid derbisinin sonunda Portekizli teknik direktör, hakemliğin performansını sert biçimde eleştirdi ve saldırısını özellikle VAR video yardımcı hakem teknolojisi hakemi Daniel Trujillo Suarez'e yöneltti.

Perez'de yaşananların aksine, işler Mourinho ile tırmanmaya doğru gidiyor gibi görünüyor; zira Hakemler Teknik Komitesi ile hakemler sendikası, federasyonun hukuk birimiyle iş birliği içinde, Portekizli teknik direktör aleyhine açıklamaları nedeniyle federasyonun disiplin kuruluna resmi bir şikâyette bulunmayı şu anda değerlendiriyor.

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Böylece başkan kurtulurken, teknik direktör ceza giyotiniyle yüz yüze tek başına bırakılıyor; Real Madrid ile İspanya hakem sistemi arasındaki açık savaşın yeni bir bölümünde.