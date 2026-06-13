Genç İspanyol futbolcu Víctor Muñoz, Premier Lig'de yeni bir maceraya atılmaya çok yaklaştı. Newcastle United, devam eden transfer dönemi boyunca oyuncuyla sözleşme imzalamak üzere ileri aşamadaki görüşmelere girdi; bu da Real Madrid'in oyuncuyu geri alma fırsatını kaçıracağı anlamına geliyor.

Muñoz, Castilla takımının yetenekli oyuncularından biri ve geçen yaz 5 yıllık bir sözleşmeyle Osasuna'ya transfer olmuştu. Ancak sözleşme şartlarına göre Real Madrid, 8 ila 10 milyon euro arasında bir bedel karşılığında oyuncuyu geri alma hakkına sahip.

Real Madrid, geçen yaz 5 milyon avroya satılan Muñoz'un haklarının %50'sine sahip. Bu da, oyuncunun gelecekteki herhangi bir hamlesini onaylama veya reddetme hakkının kendisinde olduğu anlamına geliyor.

Çeşitli basın haberlerinde, Real Madrid Başkanı Florentino Pérez'in Muñoz'un yeteneklerinden etkilendiği ve yaz transfer döneminde onu geri kazanmak istediği belirtilmişti.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Osasuna ile Newcastle arasındaki görüşmeler ileri aşamaya geldi. Oyuncu ise, teknik yeteneklerini sergilemek için ideal bir fırsat olan Dünya Kupası atmosferini yaşıyor.

Oyuncunun sözleşmesindeki tazminat bedeli 40 milyon avroya ulaşsa da, İngiliz tarafın sunduğu teklif 30 milyon avronun üzerinde ve buna performans ve forma giyme sayısına bağlı finansal teşvikler de ekleniyor. Bazı ayrıntılar, özellikle anlaşmanın sabit ve değişken kısımları ile ödeme mekanizması konusunda, hâlâ tartışılıyor.

Veriler, Osasuna'nın satıştan mümkün olan en fazla faydayı sağlamak için mali teklifin iyileştirilmesini talep ettiğini gösteriyor. Kulüp, olası anlaşmanın değerinin %50'sini Real Madrid ile paylaşıyor.

Nihai bir anlaşmaya varılır varılmaz, Osasuna, oyuncunun sözleşmesindeki kısmi haklara sahip olan Real Madrid'e haber vererek transferle ilgili resmi işlemleri tamamlamak zorunda kalacak.

Buna karşılık, İspanyol kulübü, oyuncunun bu sezon dikkat çekici bir şekilde öne çıkan ve takımda belirgin bir iz bırakan en önemli genç yeteneklerden biri olduğu ve kendisine gösterilen büyük ilgi nedeniyle, onu daha uzun süre tutmanın zor olacağına inandığını gizlemiyor.