Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile Barcelona arasındaki uzlaşma oturumu, on dakikadan uzun sürmeyince herhangi bir anlaşmayla sonuçlanmadı. Böylece taraflar arasındaki kriz, Negreira davasıyla ilgili açıklamalar nedeniyle yeni bir hukuki tırmanışa doğru ilerliyor.

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"Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre, iki tarafın temsilcileri bugün (çarşamba) sabah Madrid'deki mahkemeye çağrıldı. Ancak her iki tarafın da kendi tutumunda ısrar etmesi nedeniyle oturum bir uzlaşma sağlanamadan sona erdi. Bu durum, Barcelona'nın Kraliyet Kulübü'nün başkanına karşı hukuki adımlar atmasının önünü açıyor.

Oturumdaki en dikkat çekici eksik isim, çağrılmasına rağmen gelmeyen Florentino Perez oldu. Perez, dün (salı) Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Eindhoven'ı 5-1 yendiği farklı galibiyeti kutlamak için Santiago Bernabeu'daki başkanlık locasında yer almıştı.

Real Madrid ve Barcelona'nın avukatları mahkemede hazır bulundu, ancak iki taraf da oturumun ardından açıklama yapmadı. Oturum, krizin yatışmasına fırsat tanımadığı gibi daha sert bir hukuki mücadelenin kapısını da açık bıraktı.

Hemen hemen aynı saatlerde Barcelona Başkanı Joan Laporta, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den konuşarak, uzlaşmanın başarısız olması halinde Katalan kulübünün Negreira davası nedeniyle Barcelona'yı karalamakla suçladığı Perez'e karşı ceza davası açacağı uyarısında bulunuyordu.

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Laporta, kulübün çıkarlarını korumak için harekete geçtiğini söyledi ve Real Madrid başkanının açıklamalarının, kendi ifadesiyle gerçeği çarpıtma ve tarihi yeniden yazma girişimi içerdiği için sportif anlaşmazlığın sınırlarını aştığını belirtti.

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Barcelona Başkanı şöyle devam etti: "Yaptığımız şey kulübün çıkarlarını korumak. Gerçek çarpıtıldığında ya da tarih yeniden yazıldığında, özellikle de bunu rakip bir kulübün en üst düzey yöneticisi yaptığında, bunların geri alınmasını talep etmek için yargıya başvurmamız son derece doğal."

Laporta yalnızca yargı yoluna gitme tehdidiyle yetinmedi, Real Madrid'i şampiyonluklardan uzak kaldığı bir dönemin üzerini örtmek için Negreira davasını kullanmakla da suçladı. Laporta bu sözlerle, kendi açıklamalarına göre Kraliyet Kulübü'nün kupa kazanamadığı iki yılı kastetti.

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Mevcut çatışmanın kökeni, Florentino Perez'in geçen hafta Real Madrid'in genel kurul toplantısında yaptığı açıklamalara dayanıyor. Perez o toplantıda Negreira davası nedeniyle Barcelona'ya yönelik eleştirilerinin dozunu artırmış ve soruşturma konusu olaylardan sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini söylemişti.

Perez, Real Madrid'i davanın "birinci mağduru" olarak nitelendirmiş, ayrıca yolsuzluktan ve Barcelona'nın hakem kararlarından fayda sağladığından söz etmişti. Katalan kulübü bu açıklamaları itibarını zedeleyici ve yargının müdahalesini gerektiren sözler olarak değerlendirdi.

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Uzlaşma oturumunun başarısız olmasının ardından Perez ile Barcelona arasındaki mücadelenin mahkeme salonlarına taşınması bekleniyor. İki ezeli rakip arasındaki gerilim, anlaşmazlığın saha içindeki rekabetin sınırlarını aşarak karşılıklı suçlamalara ve hukuki işlem tehditlerine dönüşmesiyle giderek artıyor.