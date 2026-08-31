Perez, Eredivisie’deki bu kulüp karşısında gerçekten ağzı açık kaldı

Kenneth Perez, pazar günü PSV'nin sahasında FC Utrecht'i adeta dağıtıp 1-6 yendiği maçı giderek artan bir şaşkınlıkla izledi. Analiste göre Anthony Correia'nın takımını sahada görmek hatta "acı vericiydi".

Perez, ESPN'de yayınlanan Dit was het Weekend programındaki analizinde, "FC Utrecht'i izlemek gerçekten acı verici" diye yakındı. "Correia'nın iyi bir teknik direktör olduğuna inanıyorum. Ama oyuncular gerçekten ne yapmaları gerektiğini bilmiyor."

Perez'e göre FC Utrecht'te sezonun ilk bölümünde tam anlamıyla bir uyum eksikliği hâkim. "Sanki hepsi kafaları talimatlarla dolu şekilde dolaşıyor ve çok sık yapmadıkları şeyleri yapmak zorundaymış gibi görünüyor. Mesela geriden oyun kurmaları, tam anlamıyla gülünç."

"FC Utrecht'te kimse birbiriyle bağlantılı hareket etmiyor. Çok daha kötü de olabilirdi. Kendi kendime, lütfen buna son verin, dedim. Daha 17. dakikada Dani de Wit'e uzun toplar oynamaya başladılar. Bu işe yaramadı ama en azından PSV'nin işini bu kadar kolaylaştırmıyorsun" diyen eski orta saha, De Galgenwaard'da hiçbir an heyecanlı bir mücadele yaşanmadığını gördü.

"FC Utrecht hücumda etkisizdi, savunmada berbattı ve orta saha rakibe hiçbir şekilde baskı kuramadı. Muhtemelen çok çalışıyorlardır. Ama bunun üst sıraları zorlayan bir takımla çok az ilgisi var" diye ekledi büyük şaşkınlık yaşayan Perez.

Karim El Ahmadi, Correia'nın bu oyun anlayışıyla Telstar'da başarı yakaladığını gördüğünü söyledi. "Ama FC Utrecht'te farklı bir baskı var. Bunu taraftarlarda da görüyorsun. Oyuncular da o zaman farklı davranışlar sergiliyor, çünkü bu baskı gerçekten daha büyük."

"Ben de bunu FC Twente'de yaşadım. Orada herkes sanki boştaymış gibi görünüyordu. Sonra Feyenoord'a gittim ve sanki hiçbir şey yapamıyormuşum gibi geldi" dedi Rotterdam ekibinin eski orta saha oyuncusu.