Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Negreira davasında tüm gerçekler ortaya çıkana kadar çalışmayı bırakmayacağını söyleyerek Barcelona'ya gözdağı verdi, aynı zamanda LaLiga Başkanı Javier Tebas'a da yüklendi.

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İspanyol gazetesi AS'nin aktardığına göre Perez, altı aydan uzun süre önce yeniden başkan seçildiği yerde kulüp üyelerine hitap etti ve kulübün güncel en önemli meselelerinin yanı sıra "Bernabeu Infinito" projesi ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile varılan anlaşma gibi gelecek projelerini ele aldı.

Negreira davası

Perez, "Negreira davası Real Madrid'in sorunu değil. Belki de başlıca mağduru biziz, ancak bu, birbiriyle bağlantılı tüm ulusal ve uluslararası organizasyonları etkileyen eksiksiz bir dolandırıcılık" dedi.

"Bu, rekabete katılan herkesin ve onu denetleyen kurumların sorunu. Tüm sorumlular hesap verene kadar durmayacağım" diyen Perez'in sözlerinin ardından salon alkışlarla inledi.

Perez şöyle devam etti: "Herkesin sorunu olmasına rağmen bu davayı sonuna kadar götürmekle ilgilenen tek tarafın Real Madrid olmasını anlamak zor. Bu durum diğer ilgili tarafları, özellikle de temel sorumlulukları rekabetin bütünlüğünü korumak olan LaLiga'yı ve İspanya Futbol Federasyonunu sorgulatıyor."

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"UEFA nezdinde hiçbir şey yapmadılar, bilgileri toplayıp şikâyeti bizzat sunmak Real Madrid'e kaldı" diyen Perez, UEFA'nın davayı geçen ekim ayında Etik ve Disiplin Kurulu'na sevk ettiğini hatırlattı.

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Perez sözlerini şöyle sürdürdü: "İspanya Futbol Federasyonu bu davanın tam merkezinde yer alıyor, LaLiga ise mutlak bir sessizliğe bürünmüş durumda ve soruşturmalar sırasında tek bir soru bile yöneltmedi. Ya ellerindeki bilgileri gizlemek istiyorlar ya da sadece sorumluluklarını yerine getirmek istemiyorlar."

Perez ayrıca şunları söyledi: "Başkan olduğumdan bu yana Real Madrid bunun sonuçlarına katlandı ve o yıllardan 2018'e kadarki istatistikler ortada. Stats Perform verilerine göre Barcelona 862 maçta sayısal üstünlükle oynarken Real Madrid 80 maçı eksik tamamladı."

Getty Images

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"Video teknolojisinin uygulanmaya başlamasından bu yana Real Madrid'in 42 golü iptal edildi. Bu sayı, ligde ikinci sıradaki takımın neredeyse iki katı ve Barcelona'nın iptal edilen 19 golünün iki katından fazla."

Perez, "Birinci ligde hâlâ, VAR hakemleri de dahil olmak üzere Negreira tarafından terfi ettirilmiş 21 hakem bulunuyor. Bizi suçluyorlar, ardından oynadığımız maçlarda hakkımızda karar veriyorlar" ifadelerini kullandı.

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"Görünen o ki İspanyol futbolunun tüm sistemi yaşananları unutmamızı istiyor. Bu cezasız kalamaz, çünkü bu olaylar karşısında susmak da sorumluluğun başka bir biçimi olabilir."

Perez, LaLiga Başkanı'na da yüklenerek şunları söyledi: "Tebas, gerçeğin ortaya çıkmasına yardım etmek yerine sosyal medyada Real Madrid'e saldırmayı tercih etti. Ekim ayında Real Madrid'in kanalını Nazizmle karşılaştırarak tüm sınırları aştı ve geri adım atmak yerine tutumunda ısrar etti."

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"Tebas'ın yaptığı, Nazizmin kurbanlarına ve Real Madrid taraftarlarına yönelik bir hakarettir, mide bulandırıcı ve yakışıksız bir durumdur. Daha da kötüsü, Bay Tebas hâlâ istifa etmedi ve İspanya Futbol Federasyonu Başkanı da onu federasyondaki başkan yardımcılığı görevini bırakmaya çağırmadı."

"Anlaşmazlıklar hakaretlerle değil argümanlarla çözülür. Bu nedenle Tebas hakkında Yüksek Spor Konseyi'ne şikâyette bulunduk, konsey de idari mahkemeden şikâyeti incelemesini istedi."

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Perez bu konudaki sözlerini şöyle tamamladı: "Rahat durmayacağım. Rekabetin bütünlüğü sporda en önemli değerdir, çünkü bütünlük olmadan güvenilirlik olmaz, güvenilirlik olmadan da futbolun geleceği olmaz."

Getty Images

UEFA ile anlaşma

Perez, geçen şubat ayında UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği ile imzaladığı ve Avrupa Süper Ligi lehine çıkan yargı kararlarının ardından Avrupa futboluyla ilişkileri yeniden güçlendirdiği anlaşmanın meyvelerine değindi.

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Hayata geçirilecek ilk girişimlerden birinin, gelecek sezondan itibaren Avrupa kupalarındaki en iyi maçların Hindistan'da ücretsiz yayınlanması olacağını açıklayan Perez, bunun ileride başka bölgelere de genişletilmesinin önünü açacak öncü bir deneme olduğunu belirtti.

Erken seçim

Perez, geçen haziran ayında görev süresini yenilediği seçimi neden öne aldığını hatırlatarak şunları söyledi: "Aylarca tamamen yalan haberler ve Real Madrid taraftarlarının bölündüğünü iddia eden anlatılar yayıldı."

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"Bu her zaman yaşansa da son aylarda bazı medya kuruluşları sınırları aştı. Kulübü ele geçirmeye yönelik planlı bir kampanyaydı ve verilecek tek bir cevap vardı: Sözü kulübün gerçek sahiplerine, yani üyelere geri vermek."

Perez sözlerini şöyle bitirdi: "Başkan olduğum sürece kimsenin kendi çıkarlarını üyelerin çıkarlarının önüne koymasına izin vermeyeceğim. Kulübün kaderini her zaman üyeler belirleyecek, onlardan başka kimse değil."