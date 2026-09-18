Real Madrid Kulübü başkanı Florentino Perez, bugün cuma sabahı Ceuta'yı ziyaret etti. Ziyaret, gerginliği azaltmayı ve şehrin temmuz ayı sonundan bu yana yaşadığı siyasi ve göç kriziyle ilgili tansiyonu düşürmeyi amaçlayan resmi ve sembolik bir ziyaretti.

Fransız "L'Equipe" gazetesine göre Perez'in bu adımı, salı akşamından bu yana süren bir tartışmanın ardından geldi. Real Madrid'in Elche'yi 3-2 yendiği maçın ardından Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Ibrahima Konate'nin Ceuta halkıyla dayanışmayı simgeleyen tişörtlerle görünmesi, kulübü İspanya'da hararetli bir tartışmanın odağı haline getirmişti.

Perez önce uçakla Cebelitarık'a ulaştı, ardından helikopterle Ceuta'ya geçti. Belediye binasının önünde kendisini yaklaşık 100 kişi karşıladı; aralarında "Dudu" lakabıyla tanınan taraftar da olmak üzere bir grup Real Madrid taraftarı da bulunuyordu.

Kulüp başkanına, Real Madrid'in iki efsanesi eşlik etti: "Pirri" olarak bilinen Jose Martinez Sanchez ve Emilio Butragueño.

Ceuta Belediye Başkanı Juan Jesus Vivas, Perez'i belediye binasında karşıladı. Karşılamada, İspanya İkinci Ligi'ndeki rakip Ceuta Kulübü'nün başkanı da hazır bulundu.

Karşılama töreninden öğleden az önce, saat bire doğru ayrılırken Perez, Fransızca olarak şunları söyledi: "Buraya Pirri için, dostluk duygusuyla geldim."

Pirri, 1945 yılında Ceuta'da doğmuştu; bu da ziyaretin kişisel ve sembolik niteliğini açıklıyor.

Şehirle bağlantılı tartışma nedeniyle son günlerde tırmanan gerginliği yatıştırma çabasında olan tarafların yaklaşımı çerçevesinde, ziyaret sembolik bir nitelik taşıyor.