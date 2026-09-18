Elche maçı öncesinde ünlü formalar görüntüsünün yol açtığı tartışmayı yatıştırma çabasıyla, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, doğrudan bir dayanışma mesajıyla Ceuta kentine konuk oldu ve ziyaretin son günlerde medyada gündeme gelen konularla hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı.

Perez, cuma günü Ceuta belediye binasında düzenlenen resmi bir etkinliğe katıldı. Kuzey Afrika'da yer alan İspanyol kentine yönelik dayanışmayı ifade etmek amacıyla yapılan bu açık ziyarette, bölge başkanı Juan Jesus Vivas tarafından resmi bir törenle karşılandı. Ziyarette Perez'e, Ceuta doğumlu olan kraliyet kulübünün onursal başkanı Jose Martinez Pirri eşlik etti.

Ziyaret, Real Madrid'in geçtiğimiz salı günü İspanya Ligi'nde Elche ile oynadığı maçın ardından yaşanan tartışmadan birkaç gün sonra gerçekleşti. Söz konusu maçta Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Ibrahima Konate adlı üç oyuncu, diğer takım arkadaşlarının giydiği ısınma formalarında yer alan "Hepimiz uskumbuluz" ifadesini gizlemişti.

"Uskumbu" lakabının, Ceuta kenti sakinlerine verilen halk arasındaki isim olduğu biliniyor ve formalar onlarla dayanışma adımı olarak tasarlanmıştı.

Bu olaya yanıt olarak Mbappe, çarşamba günü yaptığı açıklamalarda "bir grubun acısını bir diğerinin önüne koymak istemediğini" belirtti.

Real Madrid ise "Reuters" ajansına yaptığı açıklamada, oyuncularının kendi kararlarını verme özgürlüğüne saygı duyduğunu vurguladı ve aynı zamanda kulübün bir hafta önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan'a karşı oynadığı maçta dev bir tifo pankartı açarak Ceuta'ya desteğini gösterdiğini hatırlattı.

Perez, belediyedeki konuşmasında herhangi bir yoruma mahal vermemek için şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir şüpheye yer kalmaması için şunu vurgulamak istiyorum ki, bugünkü etkinlik son günlerdeki herhangi bir haber nedeniyle değil, haftalar önce Ceuta başkanıyla birlikte hazırlanmıştır."

Şöyle devam etti: "Bu fırsatı, tüm Ceuta halkına bu son derece zor günlerde bütün desteğimizi, tüm sevgimizi ve dayanışmamızı ifade etmek için değerlendiriyorum. Normal duruma en kısa sürede dönülmesini diliyoruz."

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz



Bu dayanışma adımları, kentin geçtiğimiz temmuz ayında yaşadığı durumun gölgesinde geliyor. O dönemde Fas'tan Ceuta'ya 70 binden fazla düzensiz geçiş girişimi kaydedilmiş, bu da geniş çaplı karışıklıklara yol açmıştı. Bu olaylar, aralarında spor kulüplerinin de bulunduğu birçok İspanyol kurumunu benzer dayanışma girişimleri başlatmaya sevk etti.