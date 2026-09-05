Anis Hadj Moussa'nın NEC - Feyenoord maçındaki yokluğu gündem yarattı. Cezayirli oyuncu, kendisiyle somut şekilde ilgilenen Ittihad Club'a transfer olmak istiyor ve cumartesi günü Feyenoord'un takım otobüsünün kalkışına geç kaldı. Instagram hikâyesine göre şu anda Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent'te kalıyor. ESPN yorumcusu Kenneth Perez, bu hareketi sert şekilde kınamıyor ve hatta Hadj Moussa'ya anlayış gösterdiğini söylüyor, ancak yaşananların hiç de hoş olmadığını düşünüyor.

"Oyuncuya karşı büyük anlayışım var" diyor Perez. "Bu kulağa belki garip gelebilir, çünkü eğer bu iş bırakma çıkarsa elbette hiçbir zaman doğru değildir. Aklın başındayken bir sözleşme imzaladın, bütün bunlar var."

"Sadece başka yerde kazanabileceğin rakamlar o kadar daha yüksek ki, bir oyuncunun sözleşmeli olduğu kulübü bir şeyi kabul etmeye zorlamasını anlayabiliyorum. Bu hoş değil, hatta hiç değil" diyen Perez, buna rağmen durumun farkında. Suudi Arabistan'da Hadj Moussa için beş yıllık bir sözleşme hazır ve oyuncu bu sürede 50 milyon euronun üzerinde kazanabilir.

"Bununla başa çıkmak bir sportif direktör için de zor görünüyordur." Sportif direktör Dévy Rigaux kısa süre önce Ittihad Club'ın 37,5 milyon euroluk teklifini geri çevirmişti, ancak Suudi kulübü De Telegraaf gazetesine göre buna 'birkaç milyon' daha ekleyerek yeniden devreye girdi.

Feyenoord şu anda bir ikilemin içinde. Ya rekor bir transfer gerçekleştirecek ya da yerine bir oyuncu alma imkânı olmadan belirleyici bir oyuncusunu gönderecek. "Farklı piyasaların farklı günlerde kapanmasının can sıkıcı tarafı da bu" diye devam etti Perez.

"Bunun gerçekten daha önceki gün mü gündeme gelmeye başladığını bilmiyorum, çünkü eğer bu iki hafta önce başlamışsa, Feyenoord olarak buna karşı önlem alabilirdin. O zaman onun kalması riskini alırsın, ama bu bana sportif direktör için her seferinde bir ikilem gibi geliyor."

"Hadj Moussa için teklif edilen para bence... Vitesse'den geldiğinde kendi kendimize şunu soruyorduk: O, çalımcı bir oyuncudan fazlası mı? Bunun öyle olduğu ortaya çıktı, Arne Slot bunu iyi gördü" ifadelerini kullanan Perez, hangi rakama kabul edeceğini ise bilmediğini söyledi. "Ama bunlar büyük paralar."







