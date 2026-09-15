Perez, Ajax - Willem II sırasında adeta şaşkına döndü: "O zaman pek de akıllı sayılmazsın"

Kenneth Perez, Ajax - Willem II maçının devre arasında Jaden Slory'yi sert sözlerle eleştirdi. Yorumcu, konuk ekibin kanat oyuncusunun skor 0-0'ken Tonny Vilhena'ya tamamen yanlış bir pas verdiğini ve bu yüzden onun vuruşunu tamamlayamadığını gördü.

"Birine nasıl pas verirsin? Takım arkadaşın Vilhena sol ayağını kullanıyor. Hem de tam anlamıyla solak. Ona topu soldan vermek için önünde koca bir alan var. Ben ne yapıyorum, biliyor musun? Ona topu biraz fazla sert şekilde sağdan veriyorum. O zaman futbolcu olarak pek de zeki değilsindir", diyen şaşkın Perez, ESPN'e konuştu.

"O zaman da başka bir seviyede oynarsın. Ama sonuçta Feyenoord'dan geliyor", diyen yorumcu, Slory'nin Tilburg temsilcisinde kiralık olarak forma giymesine gönderme yaptı.

Vilhena, sonunda yakaladığı elverişli pozisyonda golü bulamadı ve bu durum Willem II'ye pahalıya mal oldu. Ajax, devre düdüğünden kısa süre önce iki kez gol buldu ve soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

Perez, Ajax'ta yeniden sol kanatta denenen Oscar Gloukh konusunda da eleştirel. "Tüm sezon boyunca zaten şüphelerim vardı. Ve artık benim için bu kesinleşti. Eğer sen bu kolay topu doğru hızda veremiyorsan... Üstelik transfer edilmiş bir 10 numara ve oyun kurucu olarak. O zaman geriye pek bir şey kalmıyor."

Eski orta saha oyuncusu, Ajax'ın bir kontra atağını anlatıyor; bu pozisyonda Gloukh, topu Steven Berghuis'e çok geç aktarıyor. Sağ kanat oyuncusu da kaleci Maxime Delanghe tarafından durduruluyor. "Berghuis de herhalde şöyle düşünüyor: bu nasıl olur? Topu biraz daha erken ver, ben de aşırtmayı kalecinin üzerinden yapayım."

"Maç içinde böyle şeyler için belki yazık oldu diye düşünürsün. Ama bunlar son derece önemli şeyler. Teknik direktörlerin ve ekiplerinin buna çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Böyle bir teknik direktörün çıkıp 'Vilhena'ya neden topu sağdan verdin?' demesi lazım", ifadelerini kullandı Perez.