Reklam

Kenneth Perez, pazar öğleden sonra Ajax ile 1-1 berabere kalınan derbide Nacho Ferri'nin performansı karşısında şaşkına döndü. Feyenoord'un İspanyol forveti birçok fırsatı değerlendiremedi, bir de penaltı kaçırdı. Perez, ESPN'de yayınlanan Dit was het Weekend programında Rotterdam ekibinin golcüsünü sert sözlerle eleştirdi.

Feyenoord, De Kuip'te Julian Brandt'ın muhteşem golüyle henüz dördüncü dakikada geriye düştü. Ancak dört dakika sonra Luciano Valente, aynı Alman oyuncunun hatasından yararlandı. Bunun ardından Rotterdam ekibi giderek maçın kontrolünü ele geçirdi.

Giovanni van Bronckhorst'un ekibi, ikinci yarıda maçı kazanmak için yeterince fırsat buldu. Ferri, 52. dakikada elverişli bir pozisyondan yaptığı vuruşta topu kontrolsüz biçimde dışarı gönderdi. Çeyrek saat sonra ise Feyenoord'u öne geçirmek için penaltı noktasında bir fırsat daha yakaladı.

İspanyol oyuncu, Charles Vanhoutte'nin ceza sahasında Lucas Rosa'nın hafif müdahalesine maruz kalmasının ardından penaltıyı kullandı. Ancak Ferri'nin kötü vuruşunu Maarten Paes kurtardı. Forvet, dönen topu da ağlara gönderemedi.

Reklam Reklam

ESPN'deki programda, Van Bronckhorst'un oyuncu değişiklikleriyle takımına yeni bir ivme kazandırmak için elindeki seçeneklerin kısıtlı olması konuşuldu. Perez ise pazar günü sahaya çıkacak herhangi bir başka forvetin en az Ferri kadar iyi oynayacağı görüşündeydi. “Forvet olarak kimi oyuna alsaydın, aşağı yukarı Ferri'yle aynı seviyede olurdu. Vay canına...!”

Related Topics

Sunucu Wouter Bouwman, bunun üzerine Perez'e Feyenoord forvetinin genel seviyesini mi kastettiğini sordu. Danimarkalı yorumcu, “Ferri'nin bugünkü genel seviyesi felaketti” diye vurguladı. “Penaltı kaçırabilirsin ama topa bir amatör gibi kramponunun dişleriyle vurmak zorunda değilsin. Asıl mesele şu: Sahada adeta yoktu.”

Perez, Ferri'nin bir takım arkadaşının penaltıda sorumluluğu üstlenmesi gerektiği yönündeki görüşlere de kesinlikle katılmıyor. “Takımda güçlü karakterler varsa penaltıyı onun elinden alman gerektiğine dair birtakım saçmalıklar duyuyorum. Ne saçmalık!”

Reklam

Eski futbolcu, ardından programdaki diğer yorumcu Kees Kwakman üzerinden varsayımsal bir durum anlattı. “Diyelim ki Kees listede birinci sırada ve pek iyi bir maç çıkarmıyor. Yanına gidip ‘Kees, emin misin?’ diye sormam ki.”

Perez'e göre Ferri, penaltıyı bir takım arkadaşına bırakmaya en fazla kendisi karar verebilirdi. Görüntüleri yeniden izlerken yorumcu bu kez golfle bir karşılaştırma yaptı. Perez, topa tamamen yanlış vurulduğunu kastederek “Bu bir shank” dedi. “Bu gerçekten son derece amatörce görünmüyor mu?”

Reklam

Ferri'nin performansından bağımsız olarak Perez, Ajax'ın maçın başlangıcındaki bölümden sonraki zayıf oyununu göz önüne alınca Feyenoord'un derbiden çok daha fazlasını çıkarması gerektiğini düşünüyor. “Bir noktada şunu hissediyorsun: Bir dakika, bu Ajax çok zayıf. Bundan gerçekten yararlanmamız gerek. Bunu değerlendirmek için gerçekten çok az şey yaptılar.”