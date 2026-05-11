Perez, Advocaat'ın Curaçao milli takımının teknik direktörlüğüne geri dönmesiyle birlikte acil bir soru soruyor

Fred Rutten, artık “verimli bir çalışma ortamı” kalmadığı gerekçesiyle Curaçao milli takımının teknik direktörlüğünden derhal istifa etti. Her şey, Dick Advocaat’ın ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek olan yaklaşan Dünya Kupası öncesinde göreve geri döneceğine işaret ediyor.

Curaçao milli takımı etrafındaki kaotik durum, Pazartesi günü Voetbalpraat programında tartışılacak. "Advocaat'ı geri istemeleri mantıklı, çünkü onları Dünya Kupası'na o götürdü. Ayrıca sonuçları sayesinde popüler biri," diye durumu özetliyor Kenneth Perez.

"Ama Advocaat'ın yaptığı çok meslektaşça mı?" diye soruyor Danimarkalı analist hemen. "Anlıyorum, Dünya Kupası muhteşem bir deneyim. Ve bunu ancak birkaç yılda bir yaparsınız. Ama Advocaat'ın yaptığı şey meslektaşça mı?"

Perez daha sonra, "medya ve basındaki arkadaşların" da Advocaat'ın Rutten'den bayrağı tekrar devralmasına katkıda bulunduğunu belirtiyor. "Advocaat'ın geri dönmesi gerektiği çağrısı yapılan birçok televizyon programı var," diye ekliyor sunucu Wouter Bouwman. "Vandaag Inside gibi programlar."

"Ama Advocaat şöyle demedi: Fred Rutten'e karşı bunu yapamam. Bırakalım da o yapsın. Tabii ki şöyle dedi: Eğer bir milli takım teknik direktörü gerekiyorsa... İyi uydurulmuş," diyor Perez, kendi sözüne gülerek.

Perez de Advocaat'ın bir süre önce özel bir mesele nedeniyle istifa ettiğini biliyor. "Çocuklarınız söz konusu olduğunda paniğe kapılmanızı anlıyorum. Neyse ki zamanla durum düzeliyor. Ve başka şeyler yapmak için zaman kalıyor."

Cuma günü, Curaçao Futbol Federasyonu Rutten'i milli takım teknik direktörü olarak tutmaya karar verdikten sonra Advocaat'ın geri dönüşü imkansız görünüyordu. Ancak hafta sonu yapılan yoğun görüşmelerin ardından federasyon, Advocaat'ı yine de takımın başına getirmeye karar verdi. Böylelikle hem oyuncuların hem de ana sponsor Corendon dahil bazı önemli sponsorların ısrarlı isteği karşılanmış oldu.