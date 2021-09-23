YORUM | Pereira'nın değişiklikleri ve fark yaratan Mert Hakan Yandaş tercihi

Süper Lig'de şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada Giresunspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in altıncı haftasında sahasında ligin yeni takımlarından Giresunspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, 90 dakika birçok ilke sahne oldu. Konuk Giresunspor'un yarım asırdan daha uzun süre sonra yükseldiği Süper Lig'de bu sezonki ilk golünü atarken, Mesut Özil de Kadıköy'de ilk kez golle buluştu.

11'de dört değişiklik

Hafta sonunda oynanan ve sezonun ilk yenilgisini aldığı Başakşehir karşılaşmasının ilk 11'ine göre dört değişiklik yapan Vitor Pereira, orta sahada Max Meyer'in yerine Frankfurt deplasmanında oynadığı oyunla göz dolduran Mert Hakan Yandaş'ı tercih etti.

Orta sahada yaptığı bu değişikliğin yanı sıra 3-4-3'ün ileri üçlüsünü de tamamen değiştiren Portekizli teknik direktör, Pelkas-Muhammed-Berisha üçlüsü yerine bu defa Mesut-Rossi-Valencia üçlüsünü tercihe etti.

İlklerin gecesi

Süper Lig tarihinin en erken golünün atıldığı haftada Muhammet'in golü kadar olmasa da erken bir golle öne geçen Fenerbahçe'de bu sezon yeni bir mevkiye adapte olmaya çalışan ve her geçen gün parlayan Ferdi Kadıoğlu'nun son vuruşuyla beraber Uruguaylı oyuncu Diego Rossi de ilk asistini yaptı.

Fenerbahçe'nin ilk golü öncesi dikkat çeken bir diğer detay ise Fenerbahçe kariyerinde ilk kez maça üçlünün sağ stoperi olarak başlayan Kim Min Jae'nin hücuma verdiği destekti.

Solda Szalai'nin sağda ise Tisserand'ın ataklara katılmasıyla zaman hücumda rakiplerine eşleşme problemi yaratan Fenerbahçe, Tisserand'ın sakatlığının ardından bu mevkide Serdar Aziz'i denese de tecrübeli oyuncunun hücuma katkısı sınırlı olmuştu.

Kim bir sağda, bir ortada

Maça sağ stoper olarak başlayan Kim, ilk yarının son bölümünde yeniden üçlünün ortasına dönerken, ikinci yarıda ise Novak'ın Serdar Aziz'in yerine oyuna girmesiyle bir kez daha sağ stopere geçti.

Vitor Pereira'nın kendisi açıklamadan bu durumu net şekilde ifade etmek ne kadar doğru olur bilinmez ama bu durum tecrübeli teknik direktörün Serdar'ın sağ stoperde hücum katkısından, üçlünün ortasında oynadığında ise topa ilk baskının yapılacağı pozisyonlardaki müdahalelerinden yeterince memnun olmadığı şeklinde okunabilir belki.

Tabii bu durumda yaz transfer döneminde Lemos, Zanka, Sadık gibi stoperleri ile yollarını ayıran Fenerahçe'nin üçlü oynayacağı sezona sadece dört stoperle başlama kararı da sorgulanmaya oldukça açık görünüyor.

Mert Hakan fark yarattı

Fenerbahçe'de bir parantez de 45 dakika sahada kalan Mert Hakan Yandaş için açmak gerekebilir. Muhtemelen sarı kartı olduğundan dolayı orta sahadaki sertlik seviyesinin düşmemesi adına devre arasında yerini yeni transfer Crespo'ya bırakan Mert, topla buluştuğu bölümlerde oyunun yönünü değiştiren uzun paslarla Fenerbahçe adına fark yaratan isimlerden oldu.

Bu paslardan birinde Rossi'yi ceza sahasında topla buluşturan Mert, Vitor Pereira'nın rotasyonunda Meyer'in önünde yer almayı şimdiden hak ediyor gibi görünüyor. Sivasspor'da daha çok 10 numara olarak görev yapan milli oyuncunun Fenerbahçe'de günden güne 8 numaraya evrilmesi de dikkat çekiyor.

Başakşehir karşılaşmasında 75 dakika sahada kalmasına rağmen rakip ceza sahasına isabetli pas gönderemeyen ve Başakşehir ceza sahasında topla buluşamayan Meyer'in aksine, 45 dakikada rakip ceza sahasına iki isabetli pas gönderen, beş kezle takım arkadaşı Rossi'nin ardından rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan oyuncu olan ve girdiği 13 ikili mücadelenin yedisini kazanan Mert, bu performansını sezonun geri kalanında da sürdürebilirse, uzun bir süredir davet edilmediği milli takım için de formaya aday oyunculardan biri olabilir.