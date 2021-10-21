Pereira: Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünen var mı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antwerp maçı sonrasında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabileceğini düşünmediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin, sahasında Belçika ekibi Antwerp ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Periera açıklamalarda bulundu.

Vitor Pereira, takımının özellikle ikinci yarıdaki performansından memnun olduğunu söylerken bu tür turnuvalar için biraz daha tecrübeye ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Ne söylendi?

Sarı Lacivertli takımın Portekizli hocası şu şekilde konuştu: "İki takımın da işine gelmeyen bir skor oldu. Bugünkü maçı kazanmak istiyorduk ama maçın başında çok erken bir gol yedik. Bu tür turnuvalarda hata yaptığınızda, bu durum çok pahalıya patlıyor.

"Müsabakanın ilk yarısı istediğimiz gibi geçmedi. Sahada çok fazla geçiş oyunu vardı ve çok fazla top kaybı yaptık. Takımımın baskısı her zamanki gibi aktif değildi. Baskıyı organize bir şekilde yapamadık. Dolayısıyla topu tutmayı beceremedik. Rakibimize daha fazla boşluklar verdik. Böylece, maçın ritmini biz belirleyemedik."

Oyunu kontrol etmeyi başaramadıklarını ifade eden Vitor Pereira, "İkinci yarıda daha iyi bir görüntü sergiledik. Açıkça söylemem gerekirse takımımın 2-2’den sonraki performansından memnunum. Maç 2-2 olduktan sonra istediğimiz görüntüyü sahada sergilemeye başladık" dedi.

Peraira açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Baskıyı doğru bir şekilde yaptık, çok fazla gol pozisyonu ürettik. Rakibin pozisyon üretmesine izin vermedik. Normalde görmek istediğim oyunu 2-2’den sonra gördüm. Genele baktığımızda istediğimiz sonuç olmadı ama futbolun içinde bunlar da var. Sonuçta genç ve gelişmek isteyen bir takımız.

"Bu tarz gelişmek isteyen genç takımlarda geçiş sürecinde bu tarz olaylar olabiliyor. Bu tarz turnuvalarda daha çok tecrübe edinmemiz gerekiyor. Rakibimiz maça çok erken bir golle başladı ki biz, maça erken bir golle başlamak istiyorduk. Penaltı kaçırdık, çok fazla ürettiğimiz pozisyonlar da oldu."

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin durumunu da değerlendiren Pereira, "Tabii ki işimiz çok kolay değil. Bu camia, 3 yıldır Avrupa kupalarında yoktu. Birazcık tecrübe eksikliği de yaşıyoruz ki bu da normal diye düşünüyorum. Yeni bir takım inşa ettiğiniz zaman bu süreçte bu tarz hatalar normal olabiliyor. Tecrübe eksikliği yaşıyoruz. Ama önümüzde 3 maç daha var" açıklamasında bulundu.

"Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünen var mı?"

Olabildiğince en iyi sonuçları almak istedklerini vurgulayan Portekizli hoca sözlerini şu şekilde noktaladı: "Bugün kazanıp taraftarlarımıza bir galibiyet armağan etmek isterdik ama maalesef olmadı. Karşılaştığımız takım da kaliteli bir takımdı. Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünen mi var? Rekabet edebiliriz ama bunu kazanmayı bekleyemeyiz.

"Bu kulüpte bir kişi bile Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünüyorsa ben aynı fikirde değilim. Gerçeği görüyorum ve şu anda bu tür bir tecrübemiz olduğunu düşünmüyorum."

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