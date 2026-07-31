Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) eski başkanı Michel Platini, oyunun uluslararası yönetim organı FIFA ve başkanı Gianni Infantino ile yeni ticari projeleri konusunda giderek tırmanan anlaşmazlığın ardından Avrupa organının Dünya Kupası'nı boykot etme tehdidinin akabinde, federasyonun mevcut başkanı Aleksander Ceferin'i şahsen tebrik etti.

Fransız"L'Équipe" gazetesinin özel bilgilerine göre, 2007 ile 2015 yılları arasında UEFA başkanlığını yürüten Michel Platini, Avrupa Futbol Federasyonu'nun Sloven başkanı Aleksander Ceferin'i arayarak, Avrupa organının ve 55 üyesinin oybirliğiyle aldığı, Infantino'nun yürüttüğü tartışma yaratan ticari projelere karşı bir protesto olarak Dünya Kupası'nı boykot etme tehdidi biçimindeki tutumundan dolayı kendisini şahsen tebrik etti.

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Aldığı sayısız medya talebine rağmen Michel Platini, duygularına ilişkin kamuoyu önünde suskunluğunu koruyor, ancak elbette FIFA'yı sarsan krizi yakından takip ediyor. Bu kriz, özel sektör yatırımcılarına açık olacak "FIFA Forward Enterprise" adı altında bir ticari şirket kurma projesinden kaynaklanıyor; bu yapılanma, Dünya Kupası'na bağlı payların bu yatırımcılara "satılmasına" imkân tanıyabilir.

Hatırlatmak gerekirse, Platini, UEFA başkanlığı döneminde sağ kolu olan Uluslararası Futbol Federasyonu başkanıyla da açık bir savaş yürütüyor. Fransa Milli Takımı'nın eski yıldızı, "FIFA Gate" skandalının patlak vermesinin ardından 2015 yılında FIFA başkanlığına yükselişinin engellenmesinden Infantino'yu sorumlu tutuyor.

Dün perşembe günü yayımladığı açıklamada UEFA, bu öneri yürürlükte kaldığı ve FIFA'nın "yönetimini ya da müsabakalarını asla özel çıkarlara açmayacağına" dair güvence verilmediği sürece, hiçbir Avrupa takımının FIFA'nın herhangi bir turnuvasına katılmayacağını belirtti.