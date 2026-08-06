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Perde arkasındaki detaylar: Deschamps ile Suudi Al-Ahli arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmesinin sırrı

D. Deschamps
Al Ahli
Premier Lig
Fransa
Suudi Arabistan

Ne oldu?

Fransız basınında yer alan haberler, Al-Ahli Suudi Kulübü ile deneyimli Fransız teknik direktör Didier Deschamps arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesinin gerçek nedenini ortaya çıkardı. Alman Matthias Jaissle'nin ayrılmasının ardından takımın teknik yönetimini üstlenmesi için öne çıkan en önemli isimlerden biri Deschamps'tı.

FransızRadyo Monte Carlo'nun aktardığına göre Deschamps, Al-Ahli'yi çalıştırma fikrine kapıyı kapatmadı; aksine kulübün sahip olduğu sportif proje ve büyük hedefler göz önüne alındığında Roshn Ligi'nde bu deneyimi yaşamaya prensipte açık olduğunu gösterdi.

Ancak raporda, Suudi kulüplerindeki karar alma mekanizması nedeniyle görüşmelerin istenilen şekilde ilerlemediği belirtildi. Zira konu tek bir tarafla sınırlı kalmıyor; stratejik kararların şekillenmesine birçok merci ortak oluyor. Bu durum çoğu zaman süreçlerin uzamasına veya görüşmeler sürerken bazı yönelimlerin değişmesine yol açıyor.

Ayrıntıları okuyun: Zirveden dibe: Inzaghi, Al-Hilal'i en zor kumara sürüklüyor!
Ayrıca okuyun: Sihirli değneği yok: Al-Ahli neden Pusic ile anlaşma yoluna gitti?

Raporda ayrıca, büyük transfer dosyalarının yalnızca kulüp yönetiminde son bulmadığı, önemli transferlerin bir kısmında son sözün Kamu Yatırım Fonu'na ait olduğu, bunun da Deschamps ile yürütülen müzakere sürecini nihai olarak durmadan önce daha karmaşık hale getirdiği aktarıldı.

Premier Lig
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Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Bu ayrıntılar, Al-Ahli'nin önümüzdeki iki sezon takımı çalıştırması için Hollandalı Marino Pusic ile anlaşmayı başardığı bir dönemde geldi. Kulüp, "Al-Raqi" lakaplı ekibin çalıştırılmasıyla adı anılan birçok büyük ismi geri çevirdikten sonra bu anlaşmaya vardı ve böylece bu yaz teknik direktör pazarındaki en dikkat çekici dosyalardan birini kapatmış oldu.

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