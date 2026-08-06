Fransız basınında yer alan haberlerde, kariyerinde birçok başarıya imza atmış deneyimli Fransız teknik direktör Didier Deschamps ile Suudi Al Ahli kulübü arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmesinin gerçek nedeni ortaya çıktı. Deschamps, Alman Matthias Jaissle'nin ayrılığının ardından takımın teknik direktörlüğü için öne çıkan en önemli adaylardan biriydi.

Fransız Monte Carlo radyosunun aktardığına göre Deschamps, Al Ahli'yi çalıştırma fikrine kapıyı kapatmadı; aksine, özellikle kulübün sahip olduğu sportif proje ve büyük hedefler doğrultusunda Roshn Ligi'nde bu deneyimi yaşamaya prensipte açık olduğunu gösterdi.

Ancak raporda, Suudi kulüplerindeki karar alma mekanizması nedeniyle müzakerelerin istenilen şekilde ilerlemediği belirtildi. Zira konu tek bir tarafla sınırlı olmayıp stratejik kararların belirlenmesine birçok merci dahil oluyor; bu da çoğu zaman süreçlerin uzamasına ya da müzakereler sürerken bazı yönelimlerin değişmesine yol açıyor.

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Raporda ayrıca, büyük transfer dosyalarının yalnızca kulüp yönetimiyle sınırlı kalmadığı, önemli transferlerin bir kısmında son sözü Kamu Yatırım Fonu'nun söylediği belirtildi. Bu durum, Deschamps ile yürütülen müzakere sürecini kesin olarak sona ermeden önce daha da karmaşık hale getirdi.

Bu detaylar, Al Ahli'nin önümüzdeki iki sezon boyunca takımı çalıştırması için Hollandalı Marino Pusic ile anlaşmayı başardığı bir dönemde geldi. Kulüp, "Al Raqi"nin teknik direktörlüğüyle ilişkilendirilen birçok büyük isimden vazgeçmiş ve böylece bu yaz teknik direktör piyasasının en heyecan verici dosyalarından birini kapatmış oldu.