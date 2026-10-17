Perde arkasında büyüyen kriz: Perez'in en tehlikeli kumarı Real Madrid'i yıkmakla tehdit ediyor

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in projesi, 2024 yazında Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga şampiyonluklarını kutlayan Real Madrid'in ardından Fransız forvet Kylian Mbappe ile anlaşmaya varmasıyla doğru yolda ilerliyor gibi görünüyordu.

Mbappe, Kraliyet kulübü başkanının taraftarlarına dünyanın en parlak yıldızlarından oluşan seçkin bir kadro sunma yönündeki ikinci girişiminde yıldızlar topluluğuna katıldı.

Ortam kusursuzdu ve kimse sonraki yıllarda olacakları beklemiyordu; ancak Fransız forvetle anlaşıldığından bu yana Real Madrid, hayal kırıklıkları ve artan gerilimle damgalanan iki sezon yaşadı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, kötü sonuçları açıklayan birçok neden var; bunlar arasında orta sahanın yönetilme biçimi ile teknik direktörler ve takım oyuncuları arasındaki uyumun yokluğu bulunuyor.

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Bununla birlikte, bu iki sezon boyunca özellikle Kylian Mbappe'nin Bellingham ve Vinicius Junior ile birlikte sahaya çıktığında ortaya koyduğu anlayış eksikliği ve düşen verim öne çıktı.

Üçlüye değişmeyen bir bahis

Sonuçlara rağmen Florentino Perez, kulübün gelecek planını yıldız üçlüsü etrafında kurma kararına sıkı sıkıya bağlı kaldı; son kararları, özellikle sözleşme yenilemeleriyle ilgili olanlar bunu doğruluyor.

Real Madrid Başkanı, Brezilyalı yıldızın son sezonlarda ortaya koyduğu performans, sözleşmesi bitmeden önce büyük bir satış anlaşması arama imkânı ve Arsenal gibi kendisini kadrosuna katmakla ilgilenen bir kulübün varlığı göz önüne alındığında, Vinicius Junior hakkında kesin bir karar almak için kusursuz koşullara sahipti; tablo oyuncudan vazgeçmek için tamamen uygun görünüyordu.

Ancak Perez ve kulüp yönetimi, sonuçları ne olursa olsun oyuncunun sözleşmesini yenileme konusunda kararlıydı. İki taraf da taleplerinden ödün vermek zorunda kaldı; buna rağmen Vinicius, kendisini yalnızca Mbappe'nin arkasında, takımın tamamında en yüksek ikinci maaşı alan oyuncu konumuna getiren ve diğer takım arkadaşlarıyla arasında büyük bir fark oluşturan cazip bir yeni sözleşme elde etti.

Sözleşme, oyuncuya takım içinde daha büyük bir konum ve etki kazandırdı; fakat seviyesini geliştirmesi için bir motivasyon olmak yerine, sahada ortaya koyduğu performans göz önüne alındığında bir soruna dönüştü.

Vinicius sözleşmesini 2032 yılına kadar yeniledi, Jude Bellingham ise yakında sözleşmesini 2031 yılına kadar yenileyecek.

Kulüp, İngiliz oyuncunun takımın gerçek lideri ve Real Madrid değerlerinin temsilcisi olduğunu düşünüyor; bu da onu bu iki açıdan hücum hattındaki iki takım arkadaşından daha üst bir konuma yerleştiriyor. Brezilyalı yıldızın son sözleşme yenilemesi, orta saha oyuncusunun sözleşmesinin yenilenmesine ve maaşının Vinicius'un maaşıyla eşitlenecek şekilde iyileştirilmesine yol açan etkenlerden biri oldu.

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Açık bir risk

Mbappe'nin Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına, Bellingham'ın 2031 yılına, Vinicius Junior'ın ise 2032 yılına kadar devam ediyor.

Üç oyuncu da takımdaki maaş piramidinin zirvesinde yer alıyor; Fransız yıldız, imza parası sayesinde iki takım arkadaşının bir adım önünde bulunuyor.

Perez, kulübün geleceğini hücum üçlüsünün uyum sağlama ve istenen seviyeyi ortaya koyma konusundaki başarısına bağlamaya karar verdi; oysa bu üçlü şimdiye kadar güven verici cevaplardan çok soru işareti doğurdu.

Fransız yıldız gol atıyor ve rakamlarını dikkat çekici bir kolaylıkla yükseltiyor; ancak büyük maçlarda parlamaktan uzak kalıyor, ayrıca saha içindeki ve dışındaki davranışları taraftarların kendisine olan bağlılığının azalmasına neden oldu.

Brezilyalı yıldıza gelince, kelimenin tam anlamıyla eskiden olduğu oyuncunun gölgesine dönüştü; ne savunma oyuncularını geçiyor, ne gol atıyor, ne de savunma görevlerini yerine getiriyor.

Son olarak İngiliz oyuncu, çoğu zaman ışıkları kendisinden uzaklaştıran çevresindeki takım arkadaşlarının varlığından tamamen etkilenmiş görünüyor. Ülkesinin milli takımında parlamasına rağmen Real Madrid'de son derece istikrarsız performanslar sergiliyor.

Bu etkenler uzun süreli sözleşme yenileme kararlarını etkileyebilecek nitelikte olmasına karşın, Real Madrid yönetimi suçu teknik direktörlere ya da hakem kararları, sakatlıklar ve diğer unsurlar gibi takımı çevreleyen koşullara yükledi.

Kulüp yönetimi, bu sezon kritik bir sınavla karşı karşıya olan üçlü üzerindeki bahsine hâlâ sıkı sıkıya bağlı; zira üç yıl boyunca büyük kupa kazanılmaması, Real Madrid içindeki herkes için felaket olacak.

Tüm bunlar, Mbappe dosyasının eninde sonunda çözüme kavuşturulması gerekeceği hesaba katılmadan söylenenler; çünkü önümüzdeki yaz Fransız yıldız, sözleşmesinin son iki yılına girecek.

Real Madrid'in bir numaralı yıldızının sözleşmesinin son 12 ayına yenileme yapılmaksızın girmesini kabul etmesi beklenmez; bu da kulübü gelecek sezon müzakere kapısını açmaya zorluyor.



