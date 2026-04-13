Perde arkasında büyük bir kargaşa: "Hélène Hendriks, John de Mol'u aramalı"

Normalde Hélène Hendriks'in sunduğu talk show programı "De Oranjezondag" etrafında bir kargaşa yaşandı. Sunucu, Pazar günü SBS6 kanal yönetimi tarafından görevden alınarak Thomas van Groningen ile değiştirildi. Johan Derksen'e göre bu karar, Hendriks'i oldukça kızdırdı.

"Groeten uit Grolloo" adlı podcast'te Derksen, Hendriks'in kendi programında beklenmedik bir şekilde kenara itildiğini ortaya koyuyor. "Hélène, Talpa tarafından o büyük şovlar için ideal şov dünyası kadını olarak keşfedilmişti, değil mi? Ve şu anda çok büyük bir şovu sunuyor ve bu şov bölümler halinde kaydediliyor. Pazar akşamı bir bölüm kaydetmesi gerekiyordu, ama bu gerçekleşmedi," diye açıklıyor.

"Sonra kanal müdürünü arayıp 'De Oranjezondag'ı sunabilirim' dedi. Kanal müdürü ise 'Hayır, bunu zaten Thomas van Groningen yapıyor' dedi."

Derksen'e göre bu karar Hendriks'i çok kızdırdı. “Hélène bu duruma gerçekten biraz sinirlendi, çünkü ‘Bu benim şovum’ dedi.” Ona göre, tam da Van Groningen’in seçilmiş olması kafasını almıyordu.

Derksen, Hendriks'in kanal içinde kendini daha güçlü bir şekilde ortaya koyması gerektiğini vurguluyor. “O, böyle bir adama ‘hey, bir dakika, bu benim programım’ diyebilecek kadar sert değil.”

Analist, ona acil bir tavsiye bile verdiğini söylüyor. “Ona dedim ki: De Mol’u arayıp bunu kabul etmediğini söylemelisin.” Ancak Derksen’in hayal kırıklığına uğramasına neden olacak şekilde, o telefon görüşmesi gerçekleşmedi.

Ona göre sorun, kanalın organizasyonunun daha geniş bir alanında yatıyor. “De Mol’un altında bir sürü patron dolaşıyor ve onların da kendi egoları var ve bazen karar vermek istiyorlar.”

Derksen ayrıca Van Groningen'in yedek olarak seçilmesine de eleştirel yaklaşıyor. “Evlerinde izleyenler Hélène'i istiyor, Van Groningen'i değil; çünkü o programa uymuyor.” Ona göre Hendriks, De Oranjezondag'ın havasına ve ruhuna çok daha uygun.

Son olarak Derksen, Van Groningen'i de eleştirmekten geri durmuyor. “Thomas kendine biraz fazla güvenmeye başladı, şakacı bir tavır takınıyor ve çok uzun konuşuyor. Soruları genellikle konuğun cevabından daha uzun oluyor.” Ona göre sunucu, kanalda giderek daha sık görünmeye başladığı için aşırıya kaçmamaya dikkat etmeli.