Jamal Musiala, geçen pazartesi yeni bir bilinç kaybı nöbeti geçirdi. Bu sağlık sorunu, oyuncunun nörolojik durumunu Bayern Münih'te yeniden gündemin merkezine taşıdı. Üstelik genç yıldız, kas sakatlığı nedeniyle verdiği aranın ardından kısa süre önce takım antrenmanlarına dönmüştü.

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Alman "Bild" gazetesinin haberine göre bu nöbet, Musiala'nın kullandığı ilaçların dozları değiştirilmesine rağmen yaşandı. Doz ayarlaması, oyuncunun durumunu kontrol altına almak için uygun tedaviyi ve dozu bulma çabalarının bir parçası olarak yapılmıştı.

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Bu, oyuncunun geçen ağustos ortasında Heidenheim ile oynanan hazırlık maçında yere yığılmasından bu yana yaşadığı ikinci sağlık sorunu oldu.

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"Bild" gazetesine göre uygun ilaç kombinasyonunu bulmak, Alman oyuncunun durumunun yönetilmesinde hâlâ zorluk teşkil ediyor. Oyuncunun temsilcileri ise Bayern Münih yönetimiyle sürekli iletişim halinde.

Musiala, ağustosta dört gün içinde ilki Leipzig, ikincisi Heidenheim karşısında olmak üzere iki nöbet geçirmiş, ardından nörolojik bir bozukluktan kaynaklanan geçici ve tedavi edilebilir absans nöbetleri teşhisi konduğunu bizzat açıklamıştı.

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Oyuncu o dönem uzman tıbbi bakım aldığını, doktorların kendisine ek bir sağlık riski bulunmadığını teyit ettiğini belirtmiş, futbol kariyerine normal şekilde devam edebileceği konusunda iyimser olduğunu da dile getirmişti.

Son nöbet, Bayern Münih Denetim Kurulu'nun son gelişmelerin ardından Musiala dosyasının nasıl ele alınacağını görüşmek üzere toplandığı gün yaşandı.

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Habere göre yaşananlar kulüp yönetimini alarma geçirdi. Bu durum, önce onursal başkan Uli Hoeneß'in, ardından CEO Jan-Christian Dreesen'in ve son olarak Karl-Heinz Rummenigge'nin art arda yaptığı açıklamaları da açıklıyor.

Yaşadığı bu sorunlara rağmen Musiala hiçbir antrenmanı kaçırmadı. Teknik direktör Vincent Kompany ise sahalara dönen oyuncuya forma vermeyi sürdürmeyi planlıyor.

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Musiala, geçen cuma Köln karşısında oyuna sonradan girerek eylülde uyluk kasında yaşadığı yırtıktan bu yana ilk kez forma giymişti.

Musiala daha önce de Temmuz 2025'te Kulüpler Dünya Kupası'nda bacağını kırmasının ardından uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

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Bayern yöneticilerinin Musiala'nın geleceği ve sözleşmesine ilişkin açıklamaları, Profesyonel Futbolcular Birliği "FIFPRO"nun tepkisini çekti. Birlik, oyuncunun iyileşme sürecindeyken sağlık durumunun ve sözleşme durumunun kamuoyu önünde tartışılmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

FIFPRO, Bavyera ekibinin olası sözleşme görüşmeleri öncesinde oyuncu ve temsilcileri üzerinde ek baskı oluşturduğunu savundu.

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Öte yandan Dreesen, kulübün herhangi bir baskı uyguladığını reddederek Musiala'nın eski seviyesine dönmek için zamana ihtiyacı olduğunu ve Bayern'in oyuncunun durumunu önümüzdeki yılın başında değerlendireceğini vurguladı.

Bavyera ekibi şu anda, özellikle hücum hattında büyük sakatlık sorunları yaşarken Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında önümüzdeki çarşamba deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

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Harry Kane, Serge Gnabry, Ismael Saibari ve Michael Olise'nin sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği Rennes maçında Musiala'nın daha büyük bir rol üstlenmesi bekleniyor.