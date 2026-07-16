Perde arkası ortaya çıkıyor… İngiltere oyuncuları Tuchel’in kararları karşısında şok oldu!

Bir İngiliz basın haberine göre, İngiltere milli takım oyuncuları, Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin karşısında 1-0 öne geçtikten sonra Alman teknik direktör Thomas Tuchel’in aldığı taktiksel kararlar karşısında şaşkına döndü.

55. dakikada Anthony Gordon’un attığı golle İngiltere 1-0 öne geçtikten sonra, Tuchel 5 kişilik bir savunma düzenine geçmeye karar verdi. Bu karar kapsamında Gordon’u oyundan alarak 72. dakikada savunma oyuncusu Ezri Konsa’yı oyuna soktu, ardından Dan Burn ve Nico Aurieli’yi de oyuna alarak savunmayı daha da güçlendirdi.

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Bu defansif değişiklikler, İngiltere'nin tamamen geri çekilmesine ve maçın kontrolünü kaybetmesine neden oldu.

Gordon’un golünden sonra İngiltere’nin top hakimiyeti %12’yi geçmedi ve Arjantin’in arka arkaya gelen ataklarına boyun eğdi. Sonunda Arjantin, maçın son dakikalarında Enzo Fernández ve Lautaro Martínez’in golleriyle finale yükseldi.

İngiltere kampındaki kaynaklara göre, İngiliz “Daily Telegraph” gazetesi, oyuncuların erken savunma düzenine “şaşkın” ve “memnuniyetsiz” olduklarını yazdı; özellikle de takımın güçlü bir konumda olduğu ve geri çekilmek yerine baskıyı sürdürebileceği düşünülürse.

Buna karşılık, Tuchel maçtan sonra kararlarını savundu ve "pişman olmadığını" belirterek, boşlukları kapatmak ve Arjantin'in gönderdiği çok sayıda ortaya karşı koymak için 5'li savunmaya geçtiğini açıkladı.

Ancak birçok oyuncu ve uzman, bu kararın son derece olumsuz olduğunu ve maçın kaybedilmesinde doğrudan rol oynadığını, ayrıca İngiltere’nin kontrolü elinde tutarken “inisiyatifi” Arjantin’e teslim ettiğini değerlendirdi.