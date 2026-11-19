İngiltere Futbol Federasyonu, Gianni Infantino'nun Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) başkanlığında dördüncü dönem için aday olma uygunluğuna hukuki itirazda bulunma olasılığını değerlendirdi. Ancak bu adımın başarı şansının sınırlı olduğu sonucuna varınca fikirden vazgeçti.

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İngiliz yayın kuruluşu BBC, İngiltere Futbol Federasyonu'nun Infantino'nun Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılması planlanan Mart 2027 seçimlerindeki adaylığına itiraz etme olasılığını araştırdığını, ancak İsviçreli yöneticinin yarışa katılmasını engellemeye yönelik herhangi bir girişimin istenen sonucu vermeyeceği kanaatine vardığını açıkladı.

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Infantino, FIFA başkanlığında Sepp Blatter'in yerini aldığında başkanlık dönemlerini üç dönemle sınırlayan bir düzenlemenin kabul edilmesine öncülük etmişti.

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Ancak FIFA Konseyi, 2022 yılında Infantino'nun 2016-2019 yıllarını kapsayan ilk döneminin, selefinin istifasının ardından tamamlanamayan dönemin devamı niteliğinde olduğu gerekçesiyle azami dönem sınırına dahil edilmemesini onayladı.

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Bu ayın başlarında insan hakları örgütü Fair Square, İngiltere Futbol Federasyonu'na başvurarak FIFA'nın kararına hukuki olarak itiraz edilebileceğini ve kararın kurumun yönetmeliklerinin ruhuyla ve amaçlarıyla çeliştiğini savundu.

Örgüt, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan, Infantino'nun izin verilen üç dönemlik azami sınırı zaten doldurduğu gerekçesiyle önümüzdeki mart ayında aday olmasının engellenmesi için FIFA Yönetişim Komitesi'ne başvurmasını talep etti.

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İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Debbie Hewitt ise örgüte verdiği yanıtta, federasyonun Infantino'nun adaylık uygunluğuna itiraz etme olasılığını zaten incelediğini, ancak bu adımın istenen sonuca ulaşacağına inanmadıklarını vurguladı.

BBC'nin ulaştığı yazışmalara göre Hewitt şu ifadeleri kullandı: "Sonuç olarak süreç FIFA'nın yönetişim kurallarına uygun şekilde işledi ve Infantino'nun kısmi döneminin başkanlık dönemi sınırına dahil edilmemesiyle sonuçlandı. Prosedürleri ayrıntılı biçimde inceledikten sonra itirazın başarılı olacağına inanmıyoruz."

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İngiltere Futbol Federasyonu, FIFA başkanlığı için Infantino'ya rakip olan Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo'ya desteğini de teyit etti.

FIFA Yönetişim Komitesi'nin eski başkanı Miguel Maduro ise bir ulusal federasyonun ya da kıta konfederasyonlarından birinin Infantino'nun adaylık uygunluğuna itiraz etmek için Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurabileceğine dikkat çekmişti.

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Ancak Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin'in dördüncü dönem için aday olma kararının ardından Avrupa federasyonlarının böyle bir adım atma olasılığı daha da karmaşık bir hal aldı.

Infantino, FIFA'nın Fas'ta düzenlenecek kongresinde yapılması planlanan başkanlık seçimine katılmaya hazırlanıyor ve aday başvurularının kapanmasının ardından görevini koruma konusunda güçlü bir konumda görünüyor.

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Gianni Infantino, kurumu sarsan yolsuzluk skandallarının ortasında istifa eden İsviçreli Sepp Blatter'in yerine Şubat 2016'da FIFA başkanlığına gelmişti.

FIFA'nın üç yıl süren ilk dönemini Blatter'in görev süresinin tamamlanması olarak kabul edip başkanlık dönemi sınırına dahil etmemesinin ardından Infantino, 2019 ve 2023'te rakipsiz olarak yeniden seçildi.

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FIFA Statüsü, başkanın ardışık olsun ya da olmasın her biri dört yıllık üç dönem görev yapmasına izin veriyor.

FIFA'nın yönetmelik yorumuna göre Infantino, 2016'dan bu yana görevde olmasına rağmen Mart 2027'de yeniden aday olabilecek.