Blackburn Rovers forması giyen Ben Brereton, Pepsi reklamında rol alarak son dönemde artan popülaritesine bir kat daha yukarı çıkardı.

Sürpriz bir şekilde Şili’nin Copa America kadrosuna çağrılan Ben Brereton Diaz, birkaç ayda şöhret basamaklarını hızla tırmandı. Stoke doğumlu oyuncu, annesi Şilili olduğu için Güney Amerika ülkesini temsil etme hakkına sahip.

22 yaşındaki oyuncu, Championship’te Blackburn Rovers formasıyla sergilediği performansla Şili teknik direktörü Martin Lasarte’nin de dikkatini çekmeyi başardı.

Şili, Copa America’daki ikinci maçında Bolivya ile karşılaşırken, mücadelenin tek sayısı, milli takım formasıyla ilk golünü kaydeden Brereton’dan gelmişti.

Genç forvet, Uruguay karşısında ise Eduargo Vargas’ın attığı golün asistini yapmıştı. Şili, Copa America’ya çeyrek finalde Brezilya karşısında veda etti.

Messi ve Beckham'ın izinde

Turnuvanın ardından Şili’de artan ünü, Brereton’ı Pepsi’nin yeni reklam yüzü yaptı. Genç yıldız böylece Güney Amerika kökeniyle Lionel Messi’nin, İngiliz kanıyla ise David Beckham’ın izinden gitmiş oldu.

Brereton, 45 saniyelik reklam filminde İngiltere’den Şili’ye giden bir uçağa biniyor ve burada Güney Amerikalı futbolseverler tarafından ilgiyle karşılanıyor.

BEN BRERETON IS IN A CHILEAN PEPSI ADVERT!!!!!



THIS IS INCREDIBLE!!!!

pic.twitter.com/CPF3OC3s9x — The Second Tier (@secondtierpod) July 29, 2021

İspanyolca öğrenmeye kısa süre önce başlayan Brereton, buna karşın reklamda İspanyolca replikler kullanmaktan çekinmemiş.

Ne söyledi?

Brereton, Copa America öncesinde İspanyolca konusunda şu açıklamaları yapmıştı:

“Önemli kelimeleri öğreniyorum. Bana basit futbol terimlerini öğrettiler, takım arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum.”

“Francisco Sierralta (Watford’ın savunma oyuncusu) ile epey konuştum, onun İngilizcesi çok iyi ve benimle aynı ligde oynuyor.”

“Sebastian Vegas (Monterrey’in savunma oyuncusu) ile ilk gece aynı odada kaldık, onun da İngilizcesi çok iyi, uzun süre konuştuk. Genel olarak herkesle aram iyi.”

Sırada Dünya Kupası elemeleri var

Brereton’ın, Şili’nin Eylül ayında Brezilya ve Kolombiya ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçlarının kadrosunda da yer alması bekleniyor.

Genç oyuncu, 2021/22 sezonunu Blackburn’ün Leeds ile oynadığı ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan hazırlık maçıyla açtı.

Geçen sezon Championship'te 40 maça çıkan Brereton, yedi gol ve beş asistle oynamıştı.

Daha fazlası için:

Belözoğlu, Güneş'i reddetti: Maurizio Sarri'nin ekibine katılıyor

Türk futbolu için tehlike çanları: Avrupa'da 97 maçta 56 mağlubiyet

Barcelona yönetimini şaşırtan maaş talebi