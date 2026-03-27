Pepsi Football Nation, Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Gösterisi'ni ön plana çıkararak yayın hayatına başladı

Pepsi, futbol kültürüne daha da ağırlık veriyor ve bu sporun en büyük sahnelerinden birini ön plana çıkarıyor. Küresel marka, taraftarların bu sporda sevdiği her şeyi kutlamak üzere tasarlanan yeni platformu “Pepsi Football Nation”ı tanıttı; aynı zamanda Pepsi’nin sunumuyla gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi Final Kick Off Show’u da ana odağı olarak sürdürüyor.

Bu, sahanın ötesine geçen bir hamle. Müzikten maç günü ritüellerine ve küresel taraftar topluluklarına kadar, Pepsi futbolun gerçekte nasıl yaşandığını ele alıyor ve sporun en önemli anlarından bazılarını kullanarak hepsini bir araya getiriyor.

50 yılı aşkın futbol geçmişine dayanan Pepsi Football Nation, markanın önemli ortaklıklarını tek bir çatı altında birleştiriyor ve UEFA Şampiyonlar Ligi ile ikonik Kick Off Show bu platformda merkezi bir rol oynuyor.

Şampiyonlar Ligi finalinden sadece birkaç dakika önce sahnelenen bu gösterişli etkinlik, futbolu küresel müzik performansları ve eğlenceyle harmanlayarak başlı başına kültürel bir an haline geldi. Bu, tam da Pepsi'nin şu anda Football Nation aracılığıyla küresel ölçekte genişlettiği türden bir çaprazlama.

Lansmanla ilgili olarak konuşan PepsiCo Uluslararası İçecekler CEO'su Eugene Willemsen şunları söyledi: “Pepsi, 50 yılı aşkın süredir küresel futbol kültürünün merkezinde yer alıyor ve oyunu sahanın ötesine taşıyarak müzik, eğlence ve hayranlık dünyalarına taşıyor. Futbol büyümeye ve daha çeşitli kitleleri çekmeye devam ederken, bizim fırsatımız sadece bu sporda yer almak değil, onu unutulmaz kılan duygusal enerjiyi yükseltmektir. Pepsi Football Nation, bir sonraki adımımızdır: her yerdeki taraftarları birleştiren tutkuyu, kişiliği ve paylaşılan deneyimleri kutlayan bir platform. Bu, kültürel etki yaratma ve dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerle daha derin bağlar kurma konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor.”

Bu platform, özünde taraftarlığı her yönüyle kutluyor. Nesiller boyu süren tezahüratlardan ve rekabetlerden, maç sonuçları üzerine gece geç saatlerde yapılan tartışmalara kadar, Pepsi taraftarların maçı nasıl yaşadığını belirleyen anlara odaklanıyor.

Bu durum oyuncular için de geçerli. Küresel çapta yıldızlardan oluşan bir kadroyla marka, performansın kişilikle buluştuğu ve etkinin oyunun çok ötesine uzandığı, hem saha içinde hem de saha dışında futbol kültürünü şekillendiren bir nesli ön plana çıkarıyor.

Platform, hayran odaklı içeriğe büyük önem vererek dijital, sosyal medya, perakende ve canlı etkinlikler aracılığıyla yaygınlaştırılacak. Yaratıcılarla işbirlikleri, kültürel odaklı kampanyalar ve dünya çapında futbolu çevreleyen müzik, mizah ve geleneklerden ilham alan hikaye anlatımları bekleyebilirsiniz.

Pepsi ayrıca bu deneyimi günlük hayata da entegre ediyor; maç günü yemek anlarından mağaza içi ve ambalaj üstü etkinliklere kadar, en küçük ritüelleri bile daha geniş futbol kültürünün bir parçası haline getiriyor.

Pepsi'nin sunduğu UEFA Şampiyonlar Ligi Final Kick Off Show'u küresel çapta büyük etki yaratan anlar sunmaya devam ederken, Pepsi Football Nation her şeyi tek bir kimlik altında bir araya getiren bir sonraki adım gibi görünüyor.

Kısacası, Pepsi sadece futbolu desteklemiyor. Futbolun verdiği hissi de kovalıyor.

Pepsi Football Nation ve marka haberleriyle ilgili en son gelişmeleri takip etmek için Pepsi'yi Instagram, Facebook, TikTok ve YouTube'da takip edin.