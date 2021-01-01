Pep'in uzun macerası: Manchester City menajeri Şampiyonlar Ligi finaline geri döndü

Katalan menajer, futbolun en büyük turnuvasında on yıllık bir hayal kırıklığı yaşadı ancak şimdi kupayı üçüncü kez kaldırmaya hazırlanıyor.

Barcelona on yıl önce Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United'ı devirdiğinde, Pep Guardiola modern futbolun en büyük aklı olarak yerini sağlamlaştırdı.

Tarzı ve inceliği tüm ekibe geçti. Lionel Messi'nin dehası, Andres Iniesta'nın yaratıcılığı ve Gerard Pique'nin savunma yeteneği ile Barça, bir neslin en iyi takımı, hatta bazıları için tüm zamanların en iyisi olarak kabul edildi.

Üç yıl içinde ikinci bir Avrupa zaferi, Guardiola'yı turnuva tarihindeki en başarılı menajer olarak Liverpool efsanesi Bob Paisley'nin arkasına yerleştirdi ve o zamanlar yalnızca 40 yaşındaydı.

Paisley'i geçmek bir formaliteden biraz daha fazlası gibi görünüyordu. İnanılmaz bir şekilde, yerel futbolun en baskın ve yaratıcı teknik direktörlerinden biri olmasına rağmen Guardiola'nın yeniden finale çıkması 10 yıl aldı.

On yıllık hayal kırıklıkları, kötü şanslar ve bazı kötü dönemler onu futbolun en büyük fikstüründen uzak tuttu.

Hiçbir şey Manchester City'nin geçen sezonun çeyrek finallerinde Lyon'a şoke edici yenilgisinden daha feci olamazdı, ancak Guardiola saf futbol felsefesini değiştirmeyi reddederek oyuncularını tekrar kendilerine güvenmeye ikna etti.

Riyad Mahrez, Goal'e City'nin turnuvada dokuz ay önce aldığı son mağlubiyetini anlatıyor. "Bu maçı kaybetmek çok fazla acı vericiydi."

City, Lizbon'daki mini turnuvaya favoriler arasında girmişti, ancak Ligue 1'i yedinci bitiren bir takıma karşı kaybetti.

Estadio Jose Alvalade'den sahildeki lüks resort otele yapılan sessiz bir yolculuğu ertesi gün şok içinde dünyanın dört bir yanına giden oyuncuların uçuşları takip etti.

Guardiola acı bir şekilde hayal kırıklığına uğradı, ancak tekrar gitmeye ve yenilginin acısını başka bir Avrupa zaferi ile körüklemeye kararlıydı.

Mahrez, "Tekrar denememiz gerektiğini biliyorduk," diyor ve ekliyor. "Elimizdeki takımla yarı finale veya finale çıkabileceğimizi biliyorduk. Şimdi geldiğimiz nokta bu."

Cumartesi günü Premier Lig'de de rakip oldukları Chelsea'ye karşı oynayacakları final, Guardiola'nın 2016'da attığı imzanın bir numaralı sebebiydi ve kulübü yöneten kadrodaki hiç kimse dört yıllık hayal kırıklığına rağmen bu noktaya geleceklerinden şüphe etmedi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Guardiola, sonbahardaki milli maç arası sırasında Manchester City Başkanı Khaldoon Al-Mubarak ile bir araya gelerek, anlaşmaya vardı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için iki yıl daha kalmaya karar verdi.

Başkanın kendisine güvendiğini belirten Guardiola bu durumun kendisi için önemine değiniyor ve ekliyor: "Ona başarı garantisi veremem. Bunu kimse yapamaz. Ama gözlerinde birlikte ve birlikte geçirdiğimiz zamanda bu güveni hissettim. Şimdi, ilk sezon ve Lyon'a elenmemizin ardından olduğu gibi."

Chelsea ile oynayacakları final karşılaşması Katalan teknik direktörün 2011'de Wembley'de Manchester United'a karşı kupayı kazandıkları maçtan bu yana oynayacakları ilk Şampiyonlar Ligi finali olacak ve bu durum aradan geçen zamanda çalıştırdığı takımların kalitesi göz önünde bulundurulduğunda oldukça dikkat çekici görünüyor.

Şampiyon unvanını 2012'de Chelsea'ye karşı oynanan yarı finalde kaybeden Guardiola ardından Camp Nou'dan ayrılmış ve başarılarla dolu Barcelona döneminin ardından bir yıllık dinlenme sürecine girmişti.

Ocak 2013'te sezon sonunda Bayern Münih'in başına geçeceği açıklandı. Bayern Münih Jupp Heynckes yönetiminde sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayacaktı.

Guardiola Allianz Arena'daki üç yıl boyunca Şampiyonlar Ligi kupasını elde edemedi ve bazı futbol otoriteleri tarafından bu neden sıklıkla eleştirildi. Bayern Münih'in ve Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus da Sport Bild'e verdiği röportajda Guardiola'yı eleştirenler arasında yer aldı:

"Barcelona bir DNA'ya sahipti. Oyuncuların altyapıdan bu yana ezberledikleri bir sistem. Pep orada başarılı oldu. Bayern ve City'de bunu defalarca denedi ve defalarca başarısız oldu. Her zaman daha iyisini yapabileceğini göstermek istedi. O harika bir teknik direktör ama lütfen sistemi onunla kalsın. Bunu benmerkezcilik olarak görüyorum. Evet bu belki sert bir söz ama yaptığı şey tam olarak bu. Bayern'de Robert Lewandowski'yi bir kez sol kanatta oynattı ve bu hiç işe yaramadı."

2014 yarı final rövanşında Real Madrid'e evinde 4-0 yenildi. Bir yıl sonra yine yarı finalde Barcelona'ya karşı 3-0 kaybetti. Arka arkaya üçüncü kez yarı finalde elendiğinde bu defa rakibi Atletico Madrid'di. Deplasmanda atılan gol avantajıyla kaybedilen turda Thomas Müller çok kritik bir penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Sonuç olarak birçok kişi Guardiola'nın üç Bundesliga şampiyonluğu kazanmasına rağmen Almanya'daki dönemini başarısızlık olarak nitelendiriyor.

Bayern soyunma odasında bir köstebek olabileceği iddiaları da dahil olmak üzere aralarında sağlık personelleriyle yaşadığı tartışmalar da olan birçok sorun yaşayan Guardiola, belki Bayern Münih'in zengin kültürüne adapte olmakta zorlandı.

"Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istedim ve bunu gerçekleştirmek için elimden geleni yaptım. Bu takım için hayatımı verdim ama insanlar başarısız olduğumu düşünüyorsa, bunu kabul etmeliyim."

Avrupa'nın en büyük kulüplerinde yerel şampiyonlukların pek önemli olmadığı ve Şampiyonlar Ligi kupasının tek gerçek başarı ölçüsü olduğu düşüncesi onu Etihad Stadyumu'na kadar takip etti.

Guardiola son dört Premier Lig'in üçünü kazanarak bu süreçte sayısız rekor kırdı ve takımıyla beraber İngiltere'de futbolu yeniden tanımlayan bir oyun tarzı uyguladı.

Buna rağmen birçok kişi onu Şampiyonlar Ligi'ndeki performansına göre yargılamaya devam ediyor. Ancak Manchester City'deki görevi önceki işlerinden daha farklıydı.

Guardiola kulübü istediği noktaya taşıyabilmesi için çok daha özgür bir çalışma alanına sahipti ve ilk görevinin Manchester City'yi Avrupa'nın en iyilerinin yanına eklemek olduğunu biliyordu.

Barcelona ve Bayern Münih zaten Avrupa'da büyük bir geçmişe sahipti ama Manchester City'nin bu masaya oturması henüz oldukça yeni gerçekleşti ve Katalan teknik adam öncelikle deneyim eksikliğinin üstesinden gelmesi gerektiğini fark etti.

Antrenör ekibine yakın olanlar, ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki anlayışının yavaş yavaş değiştiğini düşündüler. Gerçekten de geçtiğimiz sezon Real Madrid'e karşı hem iç sahada hem de deplasmanda elde edilen galibiyetler City'nin değişimini ortaya koyuyordu.

Ancak gelişim kayda değer olsa da özellikle bu kadar pahalı bir takım için bazılarına göre yavaştı.

Manchester United'ın eski defans oyuncusu Rio Ferdinand, The Sun'a verdiği demeçte, "Kabul etse de etmese de kulübün sahipleri Pep Guardiola'yı Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için getirdi." dedi.

"O gelmeden önce de Premier Lig'i kazanıyorlardı. Bu yüzden şu ana kadar City'de daha önce kimsenin başaramadığı hiçbir şeyi başaramadı."

"Kendini korumak için Şampiyonlar Ligi ile yargılanmamak konusunda istediğini söyleyebilir ancak gerçek bu. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için getirildi. Kazanmayı başaramazsa başarısız olacağını söylemiyorum ama hedefe ulaşamamış olacak."

Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain'e karşı elde edilen zaferler de dahil olmak üzere bu sezonki performansa ilişkin tüm övgüler, City kupayı alamazsa yerini Guardiola eleştirilerine bırakacak. Dört yılın ardından bir hayal kırıklığını daha göze alamaz.

Manuel Pellegrini'nin Manchester City'si 2016'da yarı finale yükseldi ancak Guardiola'nın ilk sezonu Kylian Mbappe'nin hızı ve Radamel Falcao'nun tecrübesiyle ortaya çıkan savunma zaaflarının da etkisiyle son 16 turunda Monaco'ya elenmekle sonuçlanmıştı.

City ertesi yıl bir tur daha ileriye gitti ve Guardiola bu turda Münih'teki en kötü anılarını yaşarken, 19 dakikada üç gol yediler.

Chelsea'ye karşı oynanacak finali yönetecek Antonio Mateu Lahoz, Leroy Sane'nin maçın bitimine 45 dakika kala skoru 3-2'ye getirmesini sağlayacak golü hatalı bir şekilde iptal edince City bir kez daha sezonu hayal kırıklığıyla tamamladı.

2018-2019 sezonunda Raheem Sterling'in Tottenham'a karşı duraklamalarda attığı gol VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edilince, kenarda dizlerinin üstüne çöken Guardiola bir kez da büyük bir üzüntü yaşadı.

Guardiola yıkıcı bir yenilgi ile yere serildiklerinde takımını yeniden bir araya getirmek zorunda kaldı.

Pep's City: The Making of a Superteam adlı kitaba göre maçtan sonra soyunma odasında oyuncularıyla bir toplantı yapan Katalan teknik direktör, "Sizinle gurur duyuyorum. Kendinizi çok kötü hissettiğinizi biliyorum ve bunun adil olmadığını düşünüyorsunuz" dedi.

"Futbol ne zamandan beri adil? Seni 11'e almadığımda adil davranmıyorum. Ve seni kulübede oturttuğumda seni kızdırıyorum. Yani sahaya çıktığında bana yanıldığımı göstermelisin."

"Şimdi yapacağımız şey tam da bu. Yaşamak zorunda olduğumuz bu acıyı yaşayacağız. Şimdi elimizde kalan her şey için savaşmalıyız. Ayağa kalkıp hala kazanabileceğimiz şeyler için savaşmalıyız."

Guardiola ilk 11 tercihleri ve taktikleriyle her maçtan sonra tartışıldı. Son 10 yılda sürekli olarak büyük maçları aşırı düşünmek suçlamalarıyla uğraşmak zorunda kaldı ve şüphesiz bazı olağandışı kararlar aldı.

Liverpool'a karşı İlkay Gündoğan'ı ekstra orta saha oyuncusu olarak kullanmak için sistemini değiştirdi ancak oyuncular oyuncular formlarını ve her zamanki soğukkanlılıklarını kaybederken, Lyon'a elendi.

City'nin orta sahaya yaklaşan savunma çizgisi zaman zaman problem yaratsa da Guardiola oyun tarzını değiştirmeyi reddetti:

Napoli karşısında alacağı bir puanın City'yi grup lideri yapmaya yeteceği yönündeki yorumlara, "Kazanmak için oynayabilecekken neden beraberlik için oynayalım" diyerek cevap verdi.

Eski rakibi Jose Mourinho gibi rakip teknik direktörler başarı için gerekirse defansif ağırlıklı oyunculara tercih ederken, bu onun doğasında yoktu.

Guardiola en iyi olmak istiyor ve bu sadece kupa kazanmak değil aynı zamanda bu başarıları güzel bir oyunla elde etmek anlamına geliyor. Yönettiği dönemdeki Barcelona Stockport'taki 11 yaşındaki bir çocuk da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarlarını büyüleyen bir yapıydı.

City orta saha oyuncusu Phil Foden final öncesinde yaptığı değerlendirmede Barcelona'yı izleyerek büyüdüğünü belirtirken, "İnanılmazlardı. Oyun kurma şekilleri ve bir ya da iki dokunuşla oynamaları inanılmazdı. Guardiola'nın bir gün benim de hocam olacağını hayal edemezdim" diyor.

"Ona sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum ve yıllardır onunla çalışmaktan her gün keyif alıyorum. Barcelona'da futbolu domine ettiler ve her şeyi kazandılar. Babamla o takımı izlediğimizde 'Vay canına! Bu nasıl bir takım ve nasıl bir teknik direktörleri var' diye düşünürdük. Bu oyun tarzını İngiltere'ye getirmeye çalıştı ve işe yarıyor gibi görünüyor."

Foden finalden bir gün önce 21 yaşına girdi ve City taraftarı onun kulübün sembol isimlerinden biri olmasını umuyor.

Ancak pandeminin gölgesinde oynadıkları muhteşem sezon, kupayı alamazlarsa hiçbir şey ifade etmeyecek.

Guardiola her şeye rağmen City'nin oyununu geliştirmesi açısından oldukça iyi bir iş çıkardı. 50 yaşındaki çalıştırıcı oyuncularına güveniyor ancak başarının garantisinin olmadığını da biliyor.

Guardiola PSG'ye karşı kazanılan yarı final zaferinin ardından, "İnsanlar Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmanın kolay olduğunu düşünüyor." dedi.

"Finale çıkmak, son dört ya da beş yılda yaptıklarımızın bir sonucu. Bunun için her gün çalıştık."

Manchester United Johny Terry'nin hatası ve Bayern Münih'e karşı son dakikalarda bulduğu gollerle bu kupayı iki kez kazandı. Real Madrid, Atletico karşısında 90+3'te bir şampiyonluk elde etti.

Bunlara rağmen Guardiola bu noktada olmanın şansla pek de ilgisi olmadığını düşünüyor ve bu nedenle kendisini ait olduğu yer olan Şampiyonlar Ligi finaline yeniden taşıyabiliyor.